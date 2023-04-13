Енергетики впорались з викликами під час обстрілів енергосистеми, — опитування

Найбільш високу оцінку експерти поставили енергетичним компаніям за подолання викликів

Експертне середовище високо оцінило роботу енергокомпаній в умовах російської агресії, яка дозволила зберегти цілісність енергосистеми і забезпечити країну електроенергією. Про це йдеться в експертному дослідженні Центру Разумкова.

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Були опитані експерти дослідницьких наукових установ та організацій, викладачі вищих закладів освіти, фахівці з питань енергетики в обласних, міських адміністраціях, працівники апарату Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України.

Перед ними ставилися питання стосовно проходження останнього осінньо-зимового періоду (ОЗП), роботи ринків електричної енергії та природного газу, ефективності діяльності державних органів в енергетиці, а також щодо перспективного розвитку сектору.

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Найбільш високу оцінку експерти поставили енергетичним компаніям за подолання викликів, що виникли внаслідок російських масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

«Усі 100% опитуваних підтвердили, що українським енергетикам у надскладних умовах вдалося справитися із завданням енергозабезпечення країни під час проходження ОЗП», – підкреслили в «Центрі Разумкова».

Нагадаємо, більшість українців вважають, що енергетики впорались із проблемами енергосистеми під час цього опалювального сезону, який проходив за умов регулярних ракетних атак Росії по енергосистемі.