Смерті у підвалі та нелюдські умови: що відбувається у «вагнерівському» полоні

Полонених утримують на колишній взуттєвій фабриці у Первомайську

Бійці ПВК «Вагнер» формують власний обмінний фонд із захопленних українських військовослужбовців. Про це «Фокусу» розповіла волонтерка Олена – одна з тих, кому доводиться розмовляти з українськими військовослужбовцями, які повертаються з полону.

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Зі свідчень колишніх полонених відомо, що вагнерівці захоплюють у полон та утримують військовополонених самостійно, не етапують у колонії на окуповані території України або до Росії. Свідки розповідають, при потраплянні у полон всіх дуже сильно б’ють. Олена цитує слова утриманого у вагнерівців:

«Роздягнули, вдарили по ногах – упав. Тоді декілька ударів по голові, по тулубу, ногах, знову по ногах. Але це «по-дитячому» порівняно з тим, що хлопці розповідали. Їм ребра ламали, зуби вибивали».

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Після передають конвоїрам – вони ведуть полонених до місця утримання із зав’язаними очима.

«Всі конвоїри – «зеки». Вони доставляють з поля бою до місця утримання, розповідають, де сиділи, за які злочини, як їх відправили на війну. В одного хлопця зняли взуття, і він був босоніж взимку. У грудні місяці йти пішки, особливо по залізничним коліям, було жахливо. Так йому навіть дали якесь взуття, аби дійти підвалу за кілька кілометрів від місця затримання», – додає волонтерка.

Підвал – це одне з приміщень колишньої взуттєвої фабрики у Первомайську Донецької області, там «вагнерівці» утримують українських військовополонених.

«Ті, з ким ми говорили, кажуть, що фізично катувань не застосовували, але самі умови утримання були жахливі. Місце утримання – звичайний підвал з високим рівнем вологості, де постійно капав конденсат», –розповідає Олена.

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Волонтерка переказує слова полонених: коли у цьому приміщенні було небагато людей – до десяти, було холодно, але можна було дихати. Проте коли набивалося 40-50 осіб, дихати ставало геть важко. На підлогу стелили якісь картонки, на яких спали. Коли кількість людей збільшувалась, місця для сну вистачало не всім – спали по черзі.

«Годували сухпайками. У них – три консерви, галетне печиво, чай, 40 грамiв джему. Спочатку видавали один на трьох, потім один на двох», – зазначила волонтерка.

Інколи полоненим надавали медичну допомогу, але вона часто не рятувала, тому відомі випадки смерті у підвалі. Ольга розповіла про про загибель цивільного – чоловіка старшого віку. Він був затриманий влітку 2022 року, підозрювався у зв'язках з «Правим сектором», сподівався, що його обміняють, але цього не ставалося. Він просто здався – перестав їсти, пити воду, і за тиждень помер.

Полонених «вагнерівці» міняють на своїх. І не тільки полонених, а й відбувається обмін тілами. Волонтерка каже, що діє принцип: хто довше був, того у першу чергу віддають. За винятком, якщо не розвідник, не снайпер, не офіцерського звання – тих довше тримають. Також затримуються ті, хто погодився там працювати – обслуговувати полонених: готувати їжу, прибирати, виносити туалети. Але у них кращі умови – живуть у теплому приміщенні, їм цигарки дають.

Ольга зазначає, що у «вагнерівців» є їх телеграм-канал, де вони викладають військові квитки представників Збройних сил України, зазначаючи, що ці особи були розстріляні.

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«Але цій інформації вірити не можна. Бо відомі випадки, коли публічно заявлялось, що людину розстріляли, бо вона не здалась у полон, але потім її повернули з полону. «Вагнерівцям» також потрібен свій обмінний фонд», – продовжує волонтерка.

«Вагнерівці» проводять щось схоже на польові обміни, коли їх керівництво домовляється напряму з українською стороною. Тоді десь в районі лінії зіткнення відбувається передавання полонених. Згодом українська сторона додає їх до списків офіційно обмінених.

Нагадаємо, що два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків.

До слова, Євген Пригожин лютує й протестує проти керівництва Росії. Очільник ПВК зауважив, що його найманців під Бахмутом вистачить хіба на два-три тижні.