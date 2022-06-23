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    Суспільство

    Малюнок з Патроном спровокував скандал: деталі

    Авторка малюнку з легендарним чотирилапим розмінувальником звинуватила комп'ютерну фірму у незаконному використанні її роботи - Малюнок з Патроном спровокував скандал: деталі
    Авторка малюнку з легендарним чотирилапим розмінувальником звинуватила комп'ютерну фірму у незаконному використанні її роботи
    фото: Instagram Скоробогатової

    Художниця звинуватила виробників комп’ютерної техніки у порушенні авторського права

    Компанія QUBE.ua, використавши малюнок легендарного пса Патрона (який допомагає знаходити міни на звільнених українських територій) у оформленні корпусів для комп’ютерів, вляпалася у скандал із недотриманням авторського права. Про це на Facebook написала авторка малюнку, художниця Анастасія Скоробогатова.

    Скоробогатова заявила, що її роботу компанія використовує без дозволу, порушуючи авторське право. «Вони разом з artline.ua (Facebook-сторінка «Збірка комп'ютерів Київ») просто вкрали мою ілюстрацію, витерли з картинки мій підпис і почали продавати продукцію з моєю ілюстрацією і без мого відома», – наголосила художниця.

    У коментарях Анастасія виклала скріншоти переписки із компанією «Збірка комп'ютерів Київ». Виробники комп’ютерної техніки пояснили, що «людина, яка робила шаблон під корпус, знайшла малюнок в інтернеті», а ініціалів на малюнку не було.

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    Малюнок з Патроном спровокував скандал: деталі
    Малюнок з Патроном спровокував скандал: деталі

    Малюнок, через який розпочався скандал, викладений у Скоробогатової в Instagram на початку травня.

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    Допис, поширений Anastasiia Skorobogatova Artist (@anastasiia_sko)

    Нагадаємо, що пес Патрон знявся у відеопроєкті відомого блогера Антона Птушкіна. Блогер продемонстрував роботу собаки-розмінувальника.

    А МВС запустило застосунок з Патроном, цей за стосунок дозволяє повідомляти про підозрілі предмети, схожі на вибухівку.

    Додамо, що Патрон – пес одного із працівників ДСНС. Як зізнався господар Патрона Михайло, собаку він купував для свого сина, і вона мала б брати участь у різноманітних виставках.

    Однак через нестачу часу Михайло почав брати улюбленця із собою на розмінування. Так Патрон став псом-рятівником. За перший місяць війни допоміг виявити понад 90 російських вибухових пристроїв, ставши улюбленим героєм для дорослих і дітей.

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    Теги: скандал Україна авторське право
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    Малюнок з Патроном спровокував скандал: деталі