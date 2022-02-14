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    Марина та Петро Порошенко обмінялися ніжними валентинками до Дня закоханих (фото)

    Подружжя Порошенків не забувають вітати один одного із святами - Марина та Петро Порошенко обмінялися ніжними валентинками до Дня закоханих (фото)
    Подружжя Порошенків не забувають вітати один одного із святами
    фото з відкритих джерел

    Петро і Марина Порошенко живуть у шлюбі 37 років

    П’ятий президент України Петро Порошенко та його дружина Марина обмінялися через Facebook ніжними привітаннями з нагоди Дня закоханих.

    «У цей непростий час ще більше кохаю і ще сильніше відчуваю твоє кохання, Марина Порошенко. Любові нам усім у ці дні», – написав Петро Порошенко та оприлюднив патріотично-зворушиву світлину.

    Марина і Петро Порошенки

    Марина і Петро Порошенки

    У відповідь на привітання чоловіка Марина Порошенко написала, що вона його кохає та завжди поруч.

    «Напитись голосу твого,

    Того закоханого струму,

    Тієї радості і суму,

    Чаклунства дивного того».

    Завжди поруч. Завжди люблю», – написала Марина.

    Марина та Петро Порошенки

    Марина та Петро Порошенки

    Нагадаємо, 1 лютого Марині Порошенко виповнилося 60 років. Її чоловік, п'ятий президент України Петро Порошенко, зворушливо привітав дружину на своїй сторінці у Facebook.

    Марина та Петро Порошенко живуть у шлюбі 37 років. У пари народилося четверо дітей та двоє онуків. У 2020 році колишня перша леді (2014-2019) зайнялася політикою, ставши депутатом від партії Європейська солідарність у Київській міській раді. Марина Порошенко здобула вищу медичну освіту та працювала лікарем-кардіологом.

    Нагадаємо, 26 вересня Петро Порошенко святкував день народження. Марина підготувала коханому сюрприз, відео-привітання розмістила на своїй сторінці у Facebook.

    Раніше, 8 вересня Петро Порошенко та його дружина Марина святкували муслінове весілля. Порошенко на своїй сторінці в соцмережі розповів, як 37 років тому одружився з дівчиною Мариною, яка стала коханням його життя.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність свята весілля Марина Порошенко президент сім'я чоловік дружина перша леді
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    Марина та Петро Порошенко обмінялися ніжними валентинками до Дня закоханих (фото)