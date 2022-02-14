Марина та Петро Порошенко обмінялися ніжними валентинками до Дня закоханих (фото)

Подружжя Порошенків не забувають вітати один одного із святами

Петро і Марина Порошенко живуть у шлюбі 37 років

П’ятий президент України Петро Порошенко та його дружина Марина обмінялися через Facebook ніжними привітаннями з нагоди Дня закоханих.

«У цей непростий час ще більше кохаю і ще сильніше відчуваю твоє кохання, Марина Порошенко. Любові нам усім у ці дні», – написав Петро Порошенко та оприлюднив патріотично-зворушиву світлину.

Марина і Петро Порошенки

У відповідь на привітання чоловіка Марина Порошенко написала, що вона його кохає та завжди поруч.

«Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того».

Завжди поруч. Завжди люблю», – написала Марина.

Марина та Петро Порошенки

Нагадаємо, 1 лютого Марині Порошенко виповнилося 60 років. Її чоловік, п'ятий президент України Петро Порошенко, зворушливо привітав дружину на своїй сторінці у Facebook.

Марина та Петро Порошенко живуть у шлюбі 37 років. У пари народилося четверо дітей та двоє онуків. У 2020 році колишня перша леді (2014-2019) зайнялася політикою, ставши депутатом від партії Європейська солідарність у Київській міській раді. Марина Порошенко здобула вищу медичну освіту та працювала лікарем-кардіологом.

Нагадаємо, 26 вересня Петро Порошенко святкував день народження. Марина підготувала коханому сюрприз, відео-привітання розмістила на своїй сторінці у Facebook.

Раніше, 8 вересня Петро Порошенко та його дружина Марина святкували муслінове весілля. Порошенко на своїй сторінці в соцмережі розповів, як 37 років тому одружився з дівчиною Мариною, яка стала коханням його життя.

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