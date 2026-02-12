Головна Країна Суспільство
Масовий збій у Glovo: сервіс списав тисячі гривень «чайових» з карток клієнтів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Новини.LIVE

Компанія Glovo офіційно визнала проблему та пояснила причини інциденту

Користувачі популярного сервісу доставки Glovo зіткнулися з серйозною технічною помилкою, через яку замість звичних чайових з їхніх рахунків зникали значні суми. Про це пише «Главком».

В окремих випадках замість 50-100 гривень додаток автоматично знімав від 5 до 11 тис. грн. Компанія вже офіційно визнала проблему та пояснила причини інциденту.

У соціальних мережах постраждалі клієнти скаржилися на труднощі у спілкуванні з техпідтримкою та відмови банків скасовувати транзакції. З’являлася інформація, що декому пропонували повернути лише частину коштів готівкою, а решту – бонусами на майбутні замовлення. Багатьом користувачам вдалося уникнути втрат лише завдяки встановленим лімітам або недостатній кількості грошей на картці.

Представники Glovo повідомили, що причиною інциденту став масштабний технічний збій, який торкнувся платформи в різних країнах світу. Фахівці компанії вже усунули помилку та працюють над поверненням коштів. У Glovo запевнили, що всі надлишково списані гроші будуть повернуті власникам у повному обсязі, та пообіцяли окремо проінформувати про завершення процесу відшкодування.

7 фото
На весь екран
Люди скаржаться на збій у Glovo
скріншоти з соціальних мереж

Нагадаємо, у Києві співробітник компанії Glovo розбив обличчя батькові відомого блогера, екскурсовода та києвознавця Кирила Степанця. Кур’єр вдарив кастетом літнього чоловіка через зауваження. 

«Курʼєр Glovo розбив обличчя 65 річному пенсіонеру на Нивках в Києві», – повідомив блогер.

Як повідомлялося раніше, 30 січня у Печерському районі Києва водій авто вистрілив у голову кур’єру Glovo. Інцидент стався біля метро «Звіренецька». Постраждалий залишився живим, його врятував шолом, а пістолет виявився газовим. Відомо, що між водієм автомобіля та кур’єром Glovo виник конфлікт на дорозі. Автовласник здавав назад, а кур’єр на мопеді в цей момент дуже близько проїхав біля його машини, але транспортний засіб не зачепив. Водієві це не сподобалося – він почав кричати та вигукувати нецензурні вислови. У ході суперечки агресивний водій дістав пістолет і вистрілив у голову потерпілому.

