Масовий збій у Glovo: сервіс списав тисячі гривень «чайових» з карток клієнтів

Компанія Glovo офіційно визнала проблему та пояснила причини інциденту

Користувачі популярного сервісу доставки Glovo зіткнулися з серйозною технічною помилкою, через яку замість звичних чайових з їхніх рахунків зникали значні суми. Про це пише «Главком».

В окремих випадках замість 50-100 гривень додаток автоматично знімав від 5 до 11 тис. грн. Компанія вже офіційно визнала проблему та пояснила причини інциденту.

У соціальних мережах постраждалі клієнти скаржилися на труднощі у спілкуванні з техпідтримкою та відмови банків скасовувати транзакції. З’являлася інформація, що декому пропонували повернути лише частину коштів готівкою, а решту – бонусами на майбутні замовлення. Багатьом користувачам вдалося уникнути втрат лише завдяки встановленим лімітам або недостатній кількості грошей на картці.

Представники Glovo повідомили, що причиною інциденту став масштабний технічний збій, який торкнувся платформи в різних країнах світу. Фахівці компанії вже усунули помилку та працюють над поверненням коштів. У Glovo запевнили, що всі надлишково списані гроші будуть повернуті власникам у повному обсязі, та пообіцяли окремо проінформувати про завершення процесу відшкодування.

Люди скаржаться на збій у Glovo скріншоти з соціальних мереж

