Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

McDonald’s у центрі Львова опинився в епіцентрі скандалу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
McDonald’s у центрі Львова опинився в епіцентрі скандалу
У квартирах біля нового McDonald’s виявили перевищення допустимого рівня шуму
фото: Львів туристичний/Facebook

Люди скаржаться на вентиляцію під вікнами та відсутність реакції з боку компанії

Мешканці будинку на площі Ринок, 19 у Львові заявили про проблеми після відкриття нового ресторану McDonald’s у центрі міста. Люди скаржаться на постійний шум вентиляційної системи, вібрацію, запахи фастфуду та захаращення внутрішнього дворика трубами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал «ТРК Перший Західний».

Мешканці скаржаться на шум

Новий ресторан запрацював 19 березня. Після цього у внутрішньому дворику будинку встановили великі вентиляційні конструкції, які, за словами мешканців, суттєво погіршили умови проживання.

«В таких умовах ми живемо вже протягом 45-ти днів», – каже один з мешканців будинку.

За словами жителів, шум не припиняється навіть уночі. Люди стверджують, що через роботу вентиляції не можуть нормально спати та перебувати у власних квартирах. Інші мешканці будинку кажуть, що раніше внутрішній дворик був тихим місцем для відпочинку.

«А тепер подивіться – ні сонця не видно, ні неба не видно, взагалі нічого не видно. Як в тюрмі», – заявила жінка.

Люди зверталися до керівництва та контролюючих органів

Мешканці також стверджують, що перед встановленням вентиляційної системи з ними ніхто не проводив обговорень та не попереджав про можливі незручності.

Люди зверталися до керівництва ресторану та надсилали листи генеральному директору McDonald’s в Україні, однак відповіді не отримували.

За словами проживаючих, у закладі пояснили, що шум вентиляції є частиною технологічного процесу і повністю зупинити систему неможливо.

Держпродспоживслужба зафіксувала перевищення рівня шуму

Після численних звернень мешканців ситуацією зацікавилися контролюючі органи. Фахівці провели вимірювання шуму у квартирі одного з жителів будинку. Згідно з висновком Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, рівень шуму перевищує допустимі норми.

«На відстані 1,5 метра від зовнішньої стіни з вікном становлять 44 дБ. Посередині кімнати та на відстані 1 метр від внутрішньої стіни становить 41 дБ, що перевищує допустимі еквівалентні рівні», – йдеться у висновку.

При цьому допустимий рівень шуму у денний час становить 35 дБ. Після перевірки Держпродспоживслужба скерувала лист генеральному директору McDonald’s в Україні з вимогою розв’язати проблему. Розгляд звернення має тривати до 45 днів.

Водночас у міській раді Львова ситуацію наразі не прокоментували. Також поки немає офіційних висновків комісії, яка проводила інспекцію будівлі 30 квітня.

Нагадаємо, раніше у Львові розгорівся скандал у ліцеї №13 після заяви військовослужбовця НГУ Олега Звозди про приниження його сина з боку вчительки української мови та літератури. За словами батька, педагог дозволяла собі образливі висловлювання щодо учня та пов’язувала це зі службою батька в ЗСУ. Після розголосу у школі провели внутрішню перевірку, частина працівників закладу отримала догани, а вчительку згодом звільнили.

Читайте також:

Теги: Львів скандал McDonald’s

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Ярмошевич придбав позашляховик на тлі скандалу
Стали відомі нові подробиці про екскерівника ТЦК, який на роботі цілувався із жінками
14 квiтня, 09:45
Мережа налічувала 12 магазинів
Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420 у Львові – Садовий
14 квiтня, 16:42
Двалішвілі перемагав Сехудо у 2024 році
Американець звернувся до грузинського бійця UFC російською: той не забарився з реакцією
19 квiтня, 14:48
Лікарі зуміли витягти величезне скло з легені пацієнта
Неймовірна історія порятунку: львівські хірурги дістали 10-сантиметровий уламок з легені чоловіка (фото)
21 квiтня, 09:08
Мер Львова Андрій Садовий
«Це злочин проти Львова»: Садовий заявив про спробу забудувати стратегічні землі аеропорту
24 квiтня, 14:56
Між родиною Віктора Павліка та Палацом «Україна» виник конфлікт на ювілейному концерті співака
Скандальний концерт Павліка у Палаці «Україна». Дружина співака заявила про юридичний конфлікт
30 квiтня, 15:54
Палац на вулиці Генерала Чупринки, у якому живуть Оксана та Володимир Риботицькі
У Львові подружжя митців майже 60 років мешкає у палаці
10 травня, 18:15
Родич майбутнього прем’єра Угорщини відмовився від посади в уряді через звинувачення у кумівстві
Скандал через кумівство в Угорщині. Родич Мадяра відмовився від посади міністра
7 травня, 23:36
До інфекційної лікарні госпіталізували вже вісьмох дітей із симптомами кишкової інфекції
Кишкова інфекція у львівському дитсадку: у двох дітей виявлено сальмонельоз
8 травня, 04:19

Суспільство

McDonald’s у центрі Львова опинився в епіцентрі скандалу
McDonald’s у центрі Львова опинився в епіцентрі скандалу
Загинув, рятуючи побратима від кулі снайпера. Згадаймо Романа Напрягла
Загинув, рятуючи побратима від кулі снайпера. Згадаймо Романа Напрягла
Художнику Івану Марчуку – 90: найцікавіші факти з біографії генія
Художнику Івану Марчуку – 90: найцікавіші факти з біографії генія
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 12 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 травня 2026: традиції та молитва
Підготовка до автоматизму: Сирський перевірив навчання бійців 225-го окремого штурмового полку (відео)
Підготовка до автоматизму: Сирський перевірив навчання бійців 225-го окремого штурмового полку (відео)

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua