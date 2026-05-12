McDonald’s у центрі Львова опинився в епіцентрі скандалу

Люди скаржаться на вентиляцію під вікнами та відсутність реакції з боку компанії

Мешканці будинку на площі Ринок, 19 у Львові заявили про проблеми після відкриття нового ресторану McDonald’s у центрі міста. Люди скаржаться на постійний шум вентиляційної системи, вібрацію, запахи фастфуду та захаращення внутрішнього дворика трубами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал «ТРК Перший Західний».

Мешканці скаржаться на шум

Новий ресторан запрацював 19 березня. Після цього у внутрішньому дворику будинку встановили великі вентиляційні конструкції, які, за словами мешканців, суттєво погіршили умови проживання.

«В таких умовах ми живемо вже протягом 45-ти днів», – каже один з мешканців будинку.

За словами жителів, шум не припиняється навіть уночі. Люди стверджують, що через роботу вентиляції не можуть нормально спати та перебувати у власних квартирах. Інші мешканці будинку кажуть, що раніше внутрішній дворик був тихим місцем для відпочинку.

«А тепер подивіться – ні сонця не видно, ні неба не видно, взагалі нічого не видно. Як в тюрмі», – заявила жінка.

Люди зверталися до керівництва та контролюючих органів

Мешканці також стверджують, що перед встановленням вентиляційної системи з ними ніхто не проводив обговорень та не попереджав про можливі незручності.

Люди зверталися до керівництва ресторану та надсилали листи генеральному директору McDonald’s в Україні, однак відповіді не отримували.

За словами проживаючих, у закладі пояснили, що шум вентиляції є частиною технологічного процесу і повністю зупинити систему неможливо.

Держпродспоживслужба зафіксувала перевищення рівня шуму

Після численних звернень мешканців ситуацією зацікавилися контролюючі органи. Фахівці провели вимірювання шуму у квартирі одного з жителів будинку. Згідно з висновком Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, рівень шуму перевищує допустимі норми.

«На відстані 1,5 метра від зовнішньої стіни з вікном становлять 44 дБ. Посередині кімнати та на відстані 1 метр від внутрішньої стіни становить 41 дБ, що перевищує допустимі еквівалентні рівні», – йдеться у висновку.

При цьому допустимий рівень шуму у денний час становить 35 дБ. Після перевірки Держпродспоживслужба скерувала лист генеральному директору McDonald’s в Україні з вимогою розв’язати проблему. Розгляд звернення має тривати до 45 днів.

Водночас у міській раді Львова ситуацію наразі не прокоментували. Також поки немає офіційних висновків комісії, яка проводила інспекцію будівлі 30 квітня.

