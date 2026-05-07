Скандал через кумівство в Угорщині. Родич Мадяра відмовився від посади міністра

Родич майбутнього прем’єра Угорщини відмовився від посади в уряді через звинувачення у кумівстві

Один із ключових соратників Петера Мадяра та його швагро Мартон Меллетхеї-Барна відмовився від посади міністра юстиції в новому уряді Угорщини. Про це пише Clash Report, передає «Главком».

Юрист, який вважається одним із засновників партії Tisza, пояснив своє рішення бажанням уникнути навіть «найменшої тіні» на демократичному переході влади.

Відмова пролунала лише через тиждень після того, як його офіційно висунули на посаду глави Мін’юсту. Після оголошення кандидатури опозиційні критики звинуватили Петера Мадяра у кумівстві через родинний зв’язок із майбутнім міністром, оскільки Мартон Меллетхеї-Барна одружений із сестрою майбутнього прем'єра.

Сам Мадяр уже заявив, що представить нового кандидата на посаду міністра юстиції найближчим часом.

Нагадаємо, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня.

Як повідомлялось, майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр хоче посилити співпрацю між країнами Центральної Європи, спираючись на спільну історію часів Австро-Угорської імперії, щоб збільшити їхній вплив у Європейському Союзі.

До слова, після 16 років беззмінного правління Віктора Орбана Угорщина опинилася на порозі радикальних змін. Новий лідер Петер Мадяр, чия партія «Тиса» здобула переконливу перемогу на виборах, готується до повного розформування неліберальної моделі державного управління.