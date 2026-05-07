Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скандал через кумівство в Угорщині. Родич Мадяра відмовився від посади міністра

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Скандал через кумівство в Угорщині. Родич Мадяра відмовився від посади міністра
Родич майбутнього прем’єра Угорщини відмовився від посади в уряді через звинувачення у кумівстві
фото з відкритих джерел

Сам Мадяр пообіцяв уже найближчим часом представити нового претендента на посаду глави Мін’юсту

Один із ключових соратників Петера Мадяра та його швагро Мартон Меллетхеї-Барна відмовився від посади міністра юстиції в новому уряді Угорщини. Про це пише Clash Report, передає «Главком».

Юрист, який вважається одним із засновників партії Tisza, пояснив своє рішення бажанням уникнути навіть «найменшої тіні» на демократичному переході влади.

Відмова пролунала лише через тиждень після того, як його офіційно висунули на посаду глави Мін’юсту. Після оголошення кандидатури опозиційні критики звинуватили Петера Мадяра у кумівстві через родинний зв’язок із майбутнім міністром, оскільки Мартон Меллетхеї-Барна одружений із сестрою майбутнього прем'єра.

Сам Мадяр уже заявив, що представить нового кандидата на посаду міністра юстиції найближчим часом.

Нагадаємо, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня. 

Як повідомлялось, майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр хоче посилити співпрацю між країнами Центральної Європи, спираючись на спільну історію часів Австро-Угорської імперії, щоб збільшити їхній вплив у Європейському Союзі. 

До слова, після 16 років беззмінного правління Віктора Орбана Угорщина опинилася на порозі радикальних змін. Новий лідер Петер Мадяр, чия партія «Тиса» здобула переконливу перемогу на виборах, готується до повного розформування неліберальної моделі державного управління.

Читайте також:

Теги: Петер Мадяр скандал Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За публікації у соціальній мережі доктор історичних наук «вляпався» у скандал
Одеський університет не може розпочати розслідування про скандального викладача Музичка: у чому причина
9 квiтня, 08:07
«Тиса» може взяти дві третини парламенту
Опозиція в Угорщині може сформувати конституційну більшість
8 квiтня, 17:51
Фіцо підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині
Фіцо підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині
12 квiтня, 06:58
Мадяр виступає перед прихильниками на площі Баттьяні в Будапешті
Угорщина. Петер Мадяр оголосив про перемогу на виборах і «кінець тиранії»
13 квiтня, 00:03
В Угорщині 12 квітня 2026 року відбулися парламентські вибори. Триумфальну перемогу отримала позиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром
На виборах в Угорщині переміг… Зеленський. Як так сталося? Сусіди
13 квiтня, 12:35
За результатами виборів в Угорщині представницею української національної меншини в парламенті знову обрано Ліліану Грексу
Українка стала представницею нацменшини в парламенті Угорщини
13 квiтня, 13:59
Золото і валюта, затримані в Угорщині
Справа інкасаторів: посол України пояснив, чому Угорщина не зможе просто «відкупитися» золотом
16 квiтня, 20:30
Петер Мадяр заявив, що Угорщина відновить використання нафтопроводу «Дружбу», якщо це практично доцільно
Мадяр зробив заяву про «Дружбу» та звернувся до Зеленського
20 квiтня, 19:08
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево з послом США Білом Вайтом
«Не вам диктувати порядок денний». Глава МЗС Бельгії посварився з послом США
6 травня, 16:55

Політика

Зеленський передав Путіну послання через Фіцо? Словаччина зробила несподівану заяву
Зеленський передав Путіну послання через Фіцо? Словаччина зробила несподівану заяву
США вдарили по іранських портах, але заперечили відновлення війни – Fox News
США вдарили по іранських портах, але заперечили відновлення війни – Fox News
Скандал через кумівство в Угорщині. Родич Мадяра відмовився від посади міністра
Скандал через кумівство в Угорщині. Родич Мадяра відмовився від посади міністра
Сенсаційний візит Зеленського до Єревана. Росія викликала вірменського посла на екзекуцію
Сенсаційний візит Зеленського до Єревана. Росія викликала вірменського посла на екзекуцію
Москва назвала тристоронні переговори безглуздими: Київ не хоче йти з Донбасу
Москва назвала тристоронні переговори безглуздими: Київ не хоче йти з Донбасу
«Ми знаємо росіян». Німеччина відповіла Путіну на погрози
«Ми знаємо росіян». Німеччина відповіла Путіну на погрози

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Вчора, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Вчора, 12:13

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua