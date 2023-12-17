Мер Дніпра показав, як перемовляється зі своїми папугами

Філатов і його улюбленці

Птахів звуть Рубен та Рузвельт

Мер Дніпра Борис Філатов показав своїх домашніх улюбленців – двох папуг ара. Він поскаржився, що часу на спілкування з ними бракує. Та й важко витримувати крики птахів після напруженого робочого дня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Папуги дуже круті та смішні. Хоча й кусючі. Але іноді ми таки перемовляємось. Абеткою Морзе», – пояснив Філатов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Філатов розповідав, що його папуг звуть Рубен та Рузвельт. Вони злі, але розумні.

Крім того, нещодавно мер Дніпра Борис Філатов опублікував відео, в якому показав свого велетенського алабая.

Також Філатов розповідав, що у нього з’явився новий домашній улюбленець, якому два місяці та важить під двадцять кілограмів.

До слова, українці зможуть реєструвати своїх домашніх тварин у Єдиному державному реєстрі.