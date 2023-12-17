Мер Дніпра показав, як перемовляється зі своїми папугами
Птахів звуть Рубен та Рузвельт
Мер Дніпра Борис Філатов показав своїх домашніх улюбленців – двох папуг ара. Він поскаржився, що часу на спілкування з ними бракує. Та й важко витримувати крики птахів після напруженого робочого дня.
«Папуги дуже круті та смішні. Хоча й кусючі. Але іноді ми таки перемовляємось. Абеткою Морзе», – пояснив Філатов.
Раніше Філатов розповідав, що його папуг звуть Рубен та Рузвельт. Вони злі, але розумні.
Крім того, нещодавно мер Дніпра Борис Філатов опублікував відео, в якому показав свого велетенського алабая.
Також Філатов розповідав, що у нього з’явився новий домашній улюбленець, якому два місяці та важить під двадцять кілограмів.
До слова, українці зможуть реєструвати своїх домашніх тварин у Єдиному державному реєстрі.
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