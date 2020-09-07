Очільник МОЗ пояснив, як правильно вакцинуватися під час пандемії



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Особа, котра прийде на вакцинацію, повинна бути у масці, дотримуватися соціальної дистанції і користуватися антисептиками

Спочатку потрібно, щоб сімейний лікар дистанційно призначив час вакцинації, - Степанов

Під час пандемії коронавірусу для вакцинації спочатку потрібно, щоб сімейний лікар дистанційно призначив час, коли вам треба провести щеплення. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу в понеділок, 7 вересня.

«Треба дистанційно домовитися з сімейним лікарем щодо відповідної вакцинації. Потім лікар повинен призначити час, коли вам треба прийти, провести вакцинацію», - розповів Степанов.

Міністр наголосив, що особа, котра прийде на вакцинацію, повинна дотримуватися відповідних правил, а саме: мати захисну маску, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептиком, прийти на вказаний лікарем час, щоб уникнути скупчення людей.

«Якщо ми говоримо про дітей, рекомендовано поєднувати патронажні функції разом з імунізацією для того, щоб зменшувати це контактування. Тому всі алгоритми відпрацьовані, про них знають сімейні лікарі, до них ця інформація доведена. Отже не нехтуйте, будь ласка, здоров’ям своєї дитини і пройдіть всі процеси вакцинації», - додав міністр.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив у повному забезпеченні України необхідними вакцинами.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 вересня виявлено ще 2174 людини, які захворіли на Covid-19. Це на 67 випадків більше, ніж днем раніше (2107). Одужали за минулу добу – 379 (днем раніше – 578), померли – 31 (35). Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 138068 людей, одужали 62606 осіб, летальних випадків – 2877.