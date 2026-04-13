Мер Харкова: Не можна застосовувати однакові фінансові інструменти до тилових і прифронтових міст

glavcom.ua
Дарія Демяник
Терехов зазначив про необхідність запровадження другого пакета підтримки прифронтових територій
Сьогодні, 13 квітня, відбулося засідання Ради Коаліції, де ключовою темою стала державна політика підтримки територій, що живуть і працюють під постійними обстрілами. Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов представив стратегічне бачення розвитку прифронтової економіки.

Він зазначив, що категорично не можна застосовувати однакові фінансові інструменти до тилових і прифронтових міст. Це створює критичні ризики для громад на передовій.

«Бізнес і комунальна інфраструктура на прифронтових територіях працює в інших економічних реаліях. Тут зовсім інші ризики, горизонт планування та стан ринку праці. І коли до Харкова чи Миколаєва, Сум, Запоріжжя або громад Херсонщини застосовують ті самі інструменти, що й до умовно безпечних регіонів, то це прихована нерівність».

Також голова Асоціації прифронтових міст та громад окреслив питання компенсації різниці в тарифах, яке є болючим для українських громад.

«У Харкові узгоджена заборгованість держави по тарифах на теплову енергію за останні роки сьогодні склала 17,5 мільярда гривень. За воду – 5,1 мільярда гривень. Держава повинна повернутися обличчям до прифронтових міст та територій, повинна компенсувати чи зробити залік. Бо сьогодні неможливо працювати».

Також очільник Асоціації прифронтових міст та громад підкреслив, що транспортна політика в містах під вогнем – це передусім соціальний захист людей.

«Що таке для міста Харкова безкоштовний проїзд? Це вимога часу, це підтримка людей. А коли лунають повітряні тривоги, тільки барига може брати кошти з людей, які користуються метрополітеном як основним укриттям», – додав Ігор Терехов.

Він зазначив про необхідність запровадження другого пакета підтримки прифронтових територій, який має бути економічним. Адже підтримка прифронтової економіки – це основа для того, щоб Україна вистояла зараз та відбудувалася в майбутньому.

«Цей пакет має включати спеціальні кредитні програми, доступ до кредитів, розширення державних гарантій, грантову підтримку для розвитку й переробки, а також інвестицій», – підсумував Ігор Терехов.

