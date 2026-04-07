Уряд визначив відповідального за відновлення доріг на прифронтових територіях

Ростислав Вонс
glavcom.ua

Уряд визначив відповідального за відновлення доріг на прифронтових територіях
За словами Свириденко, рішення Кабміну дозволить одразу розпочати ремонтні роботи на пріоритетних напрямках
фото надано командуванням Сил підтримки ЗСУ

Державна спеціальна служба транспорту буде єдиним замовником робіт і закупівель для ремонту та утримання доріг у зоні бойових дій

Державна спеціальна служба транспорту відповідатиме за відновлення автошляхів на прифронтових територіях і в зоні до 40 км від лінії бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Уряд ухвалив відповідне рішення, яке дозволить одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках – там, де пересуваються військові, відбувається евакуація поранених і забезпечується постачання», – розповіла вона.

Свириденко наголосила, що уряд визначив Державну спеціальну службу транспорту єдиним замовником робіт і закупівель для поточного ремонту та утримання доріг у зоні бойових дій і поблизу неї. Фінансування здійснюватиметься в межах бюджету служби.

«Перелік і пріоритетність визначає Генеральний штаб. Роботи розпочинаються одразу після затвердження переліку та обстеження пошкоджень», – додала премʼєрка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 298,8 млн грн на здійснення заходів, пов’язаних зі зміцненням обороноздатності держави. Кошти підуть на відновлення доріг у місті Барвінкове Харківської області, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії.

Завдяки виділеним коштам будуть відновлені пошкоджені ділянки доріг, забезпечено належне транспортне сполучення та підтримано логістичні маршрути, необхідні для стабільного функціонування регіону та Збройних сил України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування.

Мінрозвитку та Агентству відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання робіт. Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня. Усі основні роботи – до 1 червня 2026 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні потрібно 52 млрд грн. Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.

Читайте також:

Читайте також

Через аварію рух транспорту суттєво ускладнений на ділянці від вулиці Миколи Трублаїні в напрямку вулиці Зодчих
На Кільцевій дорозі в Києві сталася ДТП: рух у напрямку вулиці Зодчих ускладнено
24 березня, 10:06
Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно
Рух кількома мостами і шляхопроводами столиці обмежено до 25 березня: перелік
23 березня, 09:30
КМДА впродовж 30 днів має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми
Столичні багатоповерхівки отримають резервне живлення. Свириденко повідомила деталі
20 березня, 18:40
Для противника ситуація може ще більше «загостритись», якщо ЗСУ вийдуть на рубіж Солодке-Рівнопілля
Ситуація для росіян під Гуляйполем загострюється. Огляд фронту
16 березня, 10:40
Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт енергообладнання
Виплати ФОПам. Уряд продовжив термін дії програми
13 березня, 07:17
На укосі дорожнього насипу утворилося глибоке провалля ґрунту з круглими контурами
На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників
12 березня, 13:07
Чи підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею? Економічний комітет Ради дав рекомендацію уряду
Чи підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею? Економічний комітет Ради дав рекомендацію уряду
12 березня, 12:06
Основні будівельні роботи на Полярній, з повноцінним відновленням руху транспорту, планується завершити до літа 2026 року
Ремонт шляхопроводу на Полярній: як просуваються роботи та коли чекати завершення
12 березня, 11:23
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва вважає, що «Київавтодор» займається нетиповою діяльністю – саджає дерева
Держаудитслужба «трясе» Київ. Дороги в ямах, мости в критичному стані, а ревізори фіксують аномальні видатки
12 березня, 09:47

Уряд визначив відповідального за відновлення доріг на прифронтових територіях
Уряд визначив відповідального за відновлення доріг на прифронтових територіях
Російські війська кинули у бій найманців із Непалу
Російські війська кинули у бій найманців із Непалу
Криза голосувань у Раді: фракція «Слуга народу» провела засідання
Криза голосувань у Раді: фракція «Слуга народу» провела засідання
Енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Зеленський зробив заяву
Енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Зеленський зробив заяву
Зеленський отримав особливий подарунок від представників єврейських громад
Зеленський отримав особливий подарунок від представників єврейських громад
Посилення захисту неба. Уряд ухвалив важливу постанову
Посилення захисту неба. Уряд ухвалив важливу постанову

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
