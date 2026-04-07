Уряд визначив відповідального за відновлення доріг на прифронтових територіях

За словами Свириденко, рішення Кабміну дозволить одразу розпочати ремонтні роботи на пріоритетних напрямках

Державна спеціальна служба транспорту буде єдиним замовником робіт і закупівель для ремонту та утримання доріг у зоні бойових дій

Державна спеціальна служба транспорту відповідатиме за відновлення автошляхів на прифронтових територіях і в зоні до 40 км від лінії бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Уряд ухвалив відповідне рішення, яке дозволить одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках – там, де пересуваються військові, відбувається евакуація поранених і забезпечується постачання», – розповіла вона.

Свириденко наголосила, що уряд визначив Державну спеціальну службу транспорту єдиним замовником робіт і закупівель для поточного ремонту та утримання доріг у зоні бойових дій і поблизу неї. Фінансування здійснюватиметься в межах бюджету служби.

«Перелік і пріоритетність визначає Генеральний штаб. Роботи розпочинаються одразу після затвердження переліку та обстеження пошкоджень», – додала премʼєрка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 298,8 млн грн на здійснення заходів, пов’язаних зі зміцненням обороноздатності держави. Кошти підуть на відновлення доріг у місті Барвінкове Харківської області, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії.

Завдяки виділеним коштам будуть відновлені пошкоджені ділянки доріг, забезпечено належне транспортне сполучення та підтримано логістичні маршрути, необхідні для стабільного функціонування регіону та Збройних сил України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування.

Мінрозвитку та Агентству відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання робіт. Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня. Усі основні роботи – до 1 червня 2026 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні потрібно 52 млрд грн. Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.