Удар по Харкову: російський дрон атакував житловий сектор у Холодногірському районі, є постраждалі

Ворог продовжує прицільно атакувати житлові квартали

У неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по приватному житловому сектору Харкова. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних мешканців, пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За попередніми даними рятувальників, ворожий дрон поцілив у територію приватної забудови. Вибухова хвиля та уламки спричинили значні пошкодження. Поранення отримали двоє людей. Наразі їм надається медична допомога.

фото: ДСНС Харківщини

Пошкоджено 4 приватних житлових будинки та надвірні забудови. На місці влучання виникло займання господарчої споруди на площі 10 кв. м, яке вогнеборці оперативно ліквідували.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки.