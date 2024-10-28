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Мертвий лев на смітнику: поліція оприлюднила результати перевірки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мертвий лев на смітнику: поліція оприлюднила результати перевірки
Згідно з актом ветеринарного засвідчення, африканський лев, 2006 р.н., помер через новоутворення в черевній порожнині
фото: Рівненський зоопарк

Поліція завершила перевірку за фактом виявлення тіла лева на території Костопільського заводу 

Поліція Рівненщини завершила перевірку обставин виявлення трупів левиці та інших тварин на території Костопільського заводу. За результатами перевірки, встановлено, що всі тіла були доставлені з дотриманням законних процедур та необхідних документів. Про це повідомляє поліція Рівненщини. 

Поліція завершила перевірку за фактом виявлення тіла лева на території Костопільського заводу. Згідно з актом ветеринарного засвідчення, африканський лев, 2006 р.н., помер через новоутворення в черевній порожнині.

Відповідно до акту ветеринарного засвідчення загибелі африканського лева, 2006 р.н., тварина померла внаслідок новоутворення в черевній порожнині
Відповідно до акту ветеринарного засвідчення загибелі африканського лева, 2006 р.н., тварина померла внаслідок новоутворення в черевній порожнині
фото: поліція Рівненщини

Також встановлено, що всі тіла тварин, розміщені на спецплатформі Костопільського заводу з утилізації відходів тваринного походження, були доставлені з відповідними документами, які підтверджують причину смерті.

В неділю, на території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли тіло мертвого лева та інших тварин,. Фото мертвої тварини поширили в соціальних мережах та Telegram-каналах Рівненщини. На ньому видно тіло лева, що лежить серед купи мішків, сміттєвих пакетів та інших відходів.  Було встановлено, що лев помер від онкологічної хвороби. Вже згодом, Рівненський зоопарк підтвердив, що левиця, знайдена на заводі з утилізації відходів, померла минулого тижня, а зоопарк мав договір з Костопільським санітарним заводом на утилізацію тварин.

Як розповіла заступниця директора Ірина Оліферу, рівненський зоопарк має багаторічний договір із Костопільським заводом про утилізацію мертвих тварин. За її словами, таким чином виготовляють кісткове борошно.

Теги: зоопарк тварини Рівне поліція

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