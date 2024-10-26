Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки
Побратими із прапором десантно-штурмових військ
фото: «Суспільне. Рівне»

Андрій Мазур та Віталій Чорновол втратили один одного під час штурму Авдіївки

Військові Андрій Мазур та Віталій Чорновол разом служили у 25 десантно-штурмовій бригаді. Під час бою Андрій побачив, як Віталія засипало землею. Тоді, каже, думав, що побратим не вижив. Про випадкову зустріч у чужому для обох місті чоловіки розповіли «Суспільному».

Андрій займається волонтерством, у Рівне приїхав, аби зібрати гроші побратимам. А Віталій місяць тому вдруге приїхав сюди на лікування.

«Це був штурм. Авдіївка. Тоді я його побачив і... Вже стільки часу минуло, я думав, що його немає. І так само він думав, що мене немає», – розповів ветеран Віталій Чорновол.

«Після того бою, на жаль, я його втратив. Я його не зміг знайти. А він, як виявилось, був присипаний землею. Насправді, я думав, що він загинув», – пригадав ветеран Андрій Мазур.

Віталій Чорновол
Віталій Чорновол
фото: «Суспільне. Рівне»

Вони разом обороняли Авдіївку весною 2022 року. Віталію 40, він родом з Умані, 50-річний Андрій – із Кам'янського.

«Дивлюсь, хтось іде. Думаю, іде якийсь кабан, напевно місцевий. А ж бачу – це він іде. І я, ну просто був в шоці! Скільки це? З квітня 2022 року ми просто не бачились. Це не пояснити. Знаючи, що побратима вже серед живих немає, а тут він ось – перед тобою. Вже стільки років пройшло. Обнялись, заплакали», – поділився Віталій Чорновол.

«Потрібно було бачити реакцію людей, які були навколо, коли ми побачились. Це неймовірні враження були! Напевно п'ять хвилин обіймались і не могли повірити, що зустрілися. Доля нас знову звела! Дуже радий, що він живий-здоровий», – додав ветеран Андрій Мазур.

«Я просто сів, не знав, що взагалі думати, що робити, казати. Бог є на світі. Надіюсь, що таких зустрічей буде багато. Закінчиться ця війна і всі хлопці будуть навічно закарбовані в пам'яті, в історії України», – підтвердив Віталій Чорновол.

Під час боїв на Донеччині, розповіли Андрій та Віталій, втратили багатьох побратимів.

Андрій Мазур
Андрій Мазур
фото: «Суспільне. Рівне»

«У мене було багато друзів до 2014 року, а після 2014 року з'явилися побратими. Це набагато сильніше, аніж друзі, тому що побратим на передовій – це навіть більше, аніж брат. Познайомились у 25-й бригаді десантно-штурмовій. Для мене він – герой. Тому що людина, у якої троє дітей... Він міг просто залишитись вдома, сказати, що я багатодітний батько, але хлопець пішов захищати країну», – сказав Андрій Мазур.

«Ми здружилися, тому що у нас поклик «завжди перші», – додав Віталій Мазур.

Побратими обмінялися телефонами та збираються приїздити один до одного в гості.

Нагадаємо, Герой України із п’ятьма кулями в тілі евакуював групу із засідки на Курщині. 

Крім того, боєць 65-ї бригади 56 днів обороняв напівоточену позицію. Через щільність обстрілів і великі дистанції побратими, які мали б поміняти воїна, не доходили – дорогою отримували поранення. Відтак боєць вів війну з напарником удвох проти зграї російських штурмовиків.

Також розвідник із 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Вадим із позивним Вадос зумів утекти з полону, повернутися до своїх і продовжити бій з окупантами.

Читайте також:

Теги: війна ветеран гроші Герой України Авдіївка Рівне штурм батько Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожої атаки на Дніпро 25 жовтня 2024 р.
Росія понівечила одну з найважливіших лікарень України – Зеленський
Сьогодні, 11:48
Договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю було підписано в червні 2024 року
У договорі між Росією та КНДР був секретний пункт про відправку військ – WSJ
23 жовтня, 17:36
Зафіксовано влучання КАБів у Київському та Холодногірському районах Харкова
Росія атакувала Харків КАБами: є влучання
22 жовтня, 22:36
СБУ затримала чергових агентів РФ
СБУ затримала зрадників, які «зливали» РФ розташування стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці
18 жовтня, 05:30
Українці побачать Супермісяць
Українці побачать Супермісяць Мисливця: коли і де спостерігати унікальне явище
15 жовтня, 04:45
Угорщина погрожує не погодитися на зміну правил щодо терміну продовження санкцій проти Росії
Орбан вигадав спосіб, як допомогти Трампу у його передвиборчих перегонах
14 жовтня, 11:02
Сирський розповів про кількість військ РФ на Курщині
Росіяни перекинули для захисту Курщини 50 тис. військових – Сирський
11 жовтня, 07:46
Внаслідок артилерійського обстрілу будівля магазину зазнала серйозних руйнувань
Росія обстріляла магазин на Херсонщині, є постраждалі
8 жовтня, 12:28
Поліцейський Ігор Поладич присвятив 20 років свого житті службі в органах внутрішніх справ
Трагедія у Сумах: що відомо про поліцейського, який загинув через російський удар
28 вересня, 12:46

Суспільство

Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки
Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки
День української писемності та мови. Могила Фаріон потонула у квітах
День української писемності та мови. Могила Фаріон потонула у квітах
92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві
92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві
Російський удар по Дніпру відняв у поліцейського дружину і доньку
Російський удар по Дніпру відняв у поліцейського дружину і доньку
Тренер з бойового гопака і солдат тероборони. Згадаймо Івана Підгурського
Тренер з бойового гопака і солдат тероборони. Згадаймо Івана Підгурського
Церковний календар на листопад 2024 року: початок Різдвяного посту та коли святкуємо дні ангела Катерини і Андрія
Церковний календар на листопад 2024 року: початок Різдвяного посту та коли святкуємо дні ангела Катерини і Андрія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2024
22K
92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві
22K
Литва натякнула генсеку ООН, що треба зробити після гостин у Росії
8748
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
6420
Тисяча від Зеленського: народна депутатка розповіла, звідки візьмуть гроші на виплати
4220
Італія хоче провести «шокову терапію» задля підвищення народжуваності у країні

Новини

Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та сонячно по всій країні: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 05:13
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
Вчора, 21:09
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua