Мігрені та швидка втома: українців попередили про можливе погіршення здоров'я через погоду



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Під час субкомфортних погодних умов у людей можуть спостерігатися: зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету

Під час дискомфортних погодних умов людина відчуває значне навантаження на терморегуляційну систему

В Україні з 30 по 31 березня погода значно впливатиме на здоров'я. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Зазначається, що у цей період, згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови.

«Що це означає? Під час дискомфортних погодних умов людина відчуває значне навантаження на терморегуляційну систему: виникає ризик перегріву чи переохолодження організму, можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність. Під час субкомфортних погодних умов у людей можуть спостерігатися: перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість, може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету», - додали синоптики.