Міміка видає Зеленського. Психолог проаналізував поведінку президента на «нормандському саміті»



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9 грудня 2019 року. Учасники «нормандської зустрічі» фотографуються за столом переговорів. Фото REUTERS

Зеленському важко приховувати свої емоції – невербальний експерт

Невербальний психолог Валентин Кім вважає, що президент Володимир Зеленський на Нормандському саміті 9 грудня у Парижі перебував у стресовому стані. Про це фахівець розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами психолога, мімічна картина у Зеленського завжди дуже чітка. «Його міміка на високій політичній посаді дуже часто його видає, йому дуже важко приховувати свої емоції», - зазначив Кім.

Експерт навів приклад найяскравішої невербальної ознаки стресу. «Коли Зеленського підходив до Єлисейського палацу з Макроном, останній для чогось зупинився посеред сходів. У цей момент наш президент нервово стиснув кулак правої руки і спробував знайти кишеню пальто. У контексті ситуації це значило, що Зеленський не знає, куди подіти праву руку – це підсвідома спроба заховати своє хвилювання», - розтлумачив психолог.

Також Кім нагадав, що під час розсадки за столом переговорів Зеленський сплутав і ледь не сів на місце Путіна, а після того, як Макрон показав йому куди сісти, він метушливо побіг на місце. «Зеленський сприймає свою помилку як вельми вагому, прагне виправити її якомога швидше. Ця метушливість – ознака емоційної нестабільності», - пояснив експерт.

Невербаліст також нагадав, що коли Зеленського попросили розвернутися до журналістів, він знову-таки руки стиснув у замок, сховав під стіл. Така «підлегла» поза свідчить про те, що він перебуває під тиском.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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