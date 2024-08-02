В Україні затверджено нову професію

Буде розроблено освітній стандарт для підготовки дипломованих демінерів

Національне агентство кваліфікацій затвердило новий професійний стандарт для демінерів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт «Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)». Раніше в Україні не існувало єдиного професійного стандарту для демінерів, що ускладнювало підготовку фахівців. Наявність нового стандарту створює єдині правила для навчання, що дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів і полегшить їхню інтеграцію як в українській, так і в міжнародній сфері.

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний підкреслив, що новий стандарт значно розширить можливості для навчання і дозволить отримати кваліфікацію, що визнається на міжнародному рівні.

Після затвердження стандарту будуть введені в правове поле нові вимоги, зокрема присвоєння коду професії та упорядкування оплати праці. Також буде розроблено освітній стандарт для підготовки дипломованих демінерів.

«Люди з інвалідністю, включаючи тих, хто має ампутації, можуть працювати на посаді демінера у нетехнічному обстеженні території за допомогою дронів та іншої техніки. Це відкриває довгострокові перспективи для роботи в цій сфері. В Україні є багато можливостей для роботи демінером, і важливо, щоб ветерани могли використовувати свої навички у мирному житті. Окрема подяка Міністерству економіки України за ініціативу по розробці професійного стандарту демінер та Національній агенції кваліфікацій за усвідомлення потреби у стандарті та оперативного в оформленні документального супроводу і всебічній підтримці», – зазначив директор ТОВ «Шериф-Розмінування» Євгеній Антипенко.

Розроблений стандарт передбачає п'ять рівнів підготовки, від базового рівня для нетехнічного обстеження до рівня для розмінування територій і будівель.

Раніше повідомлялося, що в Україні офіційно зʼявилася нова професія – «фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».