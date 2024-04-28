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Росіянин у Німеччині вбив двох українців: загиблі виявилися військовими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіянин у Німеччині вбив двох українців: загиблі виявилися військовими
На місці трагедії українці, які живуть в Німеччині, створили невеличкий меморіал зі свічками, квітами та портретами загиблих
фото з відкритих джерел

Чоловіки проходили реабілітацію в місцевій клініці

Убиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на власні джерела.

«Виявилося, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці. Це просто жахлива трагедія. Співчуття рідним та близьким загиблих», – написав Гончаренко.

За його словами, вбивцю затримано, але поліція досі проводить допити можливих свідків.

Росіянин у Німеччині вбив двох українців: загиблі виявилися військовими фото 1

На місці трагедії українці, які живуть в Німеччині, створили невеличкий меморіал зі свічками, квітами та портретами загиблих. 

Нагадаємо, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Чому стався напад поки невідомо. Прокуратура розслідує подвійне вбивство.

Також у лютому 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. 

18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні 20 лютого.

Читайте також: Убивство 17-річного українського баскетболіста Єрмакова в Німеччині: нові подробиці
Теги: поліція українці Олексій Гончаренко депутат трагедія

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