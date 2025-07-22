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Міноборони готує зміни, які спростять фінансування підприємств оборонного сектору

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міноборони готує зміни, які спростять фінансування підприємств оборонного сектору
Шмигаль провів зустріч з Міністерством фінансів та керівниками найбільших державних банків
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Оборонне відомство готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду з представниками Міністерства фінансів та керівниками найбільших державних банків для посилення фінансової підтримки оборонного сектору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу оборонного відомства.

«Обговорили подальші кроки, зокрема реалізацію «нідерландської моделі», яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств», – написав він

За словами Шмигаля, Міноборони готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції – це спростить роботу для підприємств. «Заслухали пропозиції банків. Міноборони спільно з Мінфіном та іншими структурами їх оперативно опрацює. Від державних банків очікуємо активнішої участі у фінансуванні підприємств оборонно-промислового комплексу. Це – ключ до збільшення виробництва зброї та посилення нашої обороноздатності», – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, президент Зеленський провів нараду щодо контрактування дронів, зокрема перехоплювачів. Урядовці повинні ухвалити відповідні рішення. Як наголосив президент, заявлені обсяги постачання дронів для Сил оборони забезпечать зміцнення захисту українських позицій на фронті та безпеки у містах і селах.

Як повідомлялося, російські терористи і надалі планують вбивати українців. Як доказ вони показали обсяги виробництва дронів-камікадзе типу «Шахед/Герань-2».Раніше стало відомо, що російські терористи планують запускати по Україні одночасно до 2 тис. дронів.

До слова, підстав для швидкого завершення бойових дій в Україні наразі немає. Однією з найбільших проблем є те, що Росія безперервно кидає в бій велику кількість живої сили, а також атакує «шахедами», що значно впливає на моральний стан населення. Крім того, в Україні вичерпується мобілізаційний ресурс.

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Теги: Денис Шмигаль Міноборони фінансування

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