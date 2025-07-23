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Черногоренко йде з посади? Заява заступниці міністра оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Черногоренко йде з посади? Заява заступниці міністра оборони
Черногоренко наголосила, що у межах ІТ-коаліції залучили від партнерів €1,1 млрд на розвиток військової IT-інфраструктури
фото: Катерина Черногоренко/X

Катерина Черногоренко стала заступницею міністра оборони з питань цифровізації у 2023 році

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко підбила підсумки своєї роботи на посаді. Про це вона написала у соцмережі Х, передає «Главком».

«Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міноборони. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів. Ми не цифровізували хаосу. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору», – йдеться у дописі.

Черногоренко додала, що у межах ІТ-коаліції відомство залучило від партнерів €1,1 млрд на розвиток військової IT-інфраструктури: «Завдяки коаліції дронів – понад €2 млрд допомоги дронами і коштами на їхню закупівлю».

«Я працювала з однією з найсильніших команд в Уряді, яка зробила все це! Дякую за роботу по 16 годин на день, за небайдужість до проблем наших користувачів. Ми задали високу планку ефективності, і я найбільше сподіваюся, що наступні CDTO продовжать рух у тому ж темпі. Бо з такою командою темп втрачати не можна. Сталося щось дивне – Міноборони вже не може не цифровізуватись. За інноваціями – наше майбутнє і перемога», – наголосила Черногоренко.

Зауважимо, що Катерина Черногоренко стала заступницею міністра оборони з питань цифровізації у 2023 році.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.

Теги: Міноборони

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