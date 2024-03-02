Міноборони збирає воєнні фото і відео: як долучитися

Держархів хоче систематизувати інформацію від очевидців воєнних злочинів Росії та безпосередніх учасників бойових дій

Держархів закликає усіх, хто давав або продовжує давати відсіч окупантам, документувати воєнні злочини Росії

Галузевий державний архів Міністерства оборони України проводить документування воєнних злочинів Росії проти України та закликає долучатися до справи. Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

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Архів має на меті систематизувати інформацію від очевидців воєнних злочинів Росії та безпосередніх учасників бойових дій.

«Архів закликає усіх, хто давав або продовжує давати відсіч окупантам, надсилати інформаційні матеріали (фото, відео тощо) з коротким описом події, що висвітлюється, і зазначенням дати та належністю до військового підрозділу», – йдеться в повідомленні.

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Інформаційні матеріали надсилати за адресами:

02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 16;

або на електронну адресу: [email protected] .

Нагадаємо, що Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію, яка є основою міжнародного співробітництва в розслідуванні та притягненні до відповідальності за воєнні та інші злочини.