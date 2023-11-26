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Скільки депутатів підтримали виступ міжнародних партнерів у Раді: фото дивують

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скільки депутатів підтримали виступ міжнародних партнерів у Раді: фото дивують
Під час виступу західних партнерів лави у Верховній Раді були майже порожні
скриншот: Вадим Осадчий/Facebook

Значна частина українських парламентарів покинула залу ще до кінця засідання або й зовсім проігнорувала його

Учора, 25 листопада, пройшло спеціальне засідання Верховної Ради до річниці Голодомору, у якому взяли участь спікери та представнии західних парламентів. Однак зі знімків, опублікованих у мережі, видно, що надзвичайно мало українських депутатів прийшли підтримати виступи іноземних колег. Скриншоти з трансляції засідання опублікував журналіст Вадим Осадчий у Facebook.

На знімках видно, скільки депутатів було в Раді під час виступів голови Сенату Бельгії та голови палати депутатів Чехії. Багато хто покинув залу ще до кінця засідання або й зовсім проігнорував його і не з'явився, щоб підтримати виступи західних колег.

Скриншот трансляції спецзасідання Верховної Ради, 25 листопада 2023 року
Скриншот трансляції спецзасідання Верховної Ради, 25 листопада 2023 року
скриншот: Вадим Осадчий/Facebook
Скриншот трансляції спецзасідання Верховної Ради, 25 листопада 2023 року
Скриншот трансляції спецзасідання Верховної Ради, 25 листопада 2023 року
скриншот: Вадим Осадчий/Facebook
Скриншот трансляції спецзасідання Верховної Ради, 25 листопада 2023 року
Скриншот трансляції спецзасідання Верховної Ради, 25 листопада 2023 року
скриншот: Вадим Осадчий/Facebook

Нагадаємо, що в День пам’яті жертв Голодоморів, 25 листопада, спікери та представники парламентів Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Чехії, Польщі та Естонії взяли участь у спеціальному засіданні Верховної Ради. 

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Крістіан Галла-аго виступив із промовою у Верховній Раді українською мовою.

Теги: Верховна Рада депутат парламент Голодомор 1932-1933 років

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