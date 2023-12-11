Міністерство соцполітики розповіло, яку допомогу виплачують при усиновленні дитини

Для оформлення допомоги у громадян є 12 міс з моменту усиновлення

Фінансова підтримка виплачується поетапно

Міністерство соціальної політики повідомило, який розмір виплат передбачено для українців, що всиновлюють дитину.

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Майбутні батьки, які хочуть всиновити дитину, можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави в розмірі 41 280 грн. Для оформлення виплати громадянам відводять строк у 12 міс з моменту усиновлення. Допомога виплачується поетапно – спершу батьки отримують 10 320 гривень, а решту суми їм виплачують рівними частинами протягом наступних 36 місяців.

Для отримання виплати, окрім заяви про її призначення, потрібно мати:

копію свідоцтва про народження дитини із РАЦСу;

копію судового рішення про усиновлення дитини.

Заяву про призначення допомоги та решту документів можна направити у:

виконавчі органи села, селища, міста;

орган соціального захисту;

районну державну адміністрацію;

Центр надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, щоб допомогти українським жінкам, які збираються або щойно стали мамами, Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA), спільно з Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги, створив програму з виплат одноразової фінансової допомоги. Виплати мають забезпечити молодих мам та їхніх малюків предметами першої необхідності.