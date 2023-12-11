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Міністерство соцполітики розповіло, яку допомогу виплачують при усиновленні дитини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міністерство соцполітики розповіло, яку допомогу виплачують при усиновленні дитини
Для оформлення допомоги у громадян є 12 міс з моменту усиновлення
фото з відкритих джерел

Фінансова підтримка виплачується поетапно 

Міністерство соціальної політики повідомило, який розмір виплат передбачено для українців, що всиновлюють дитину.

Майбутні батьки, які хочуть всиновити дитину, можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави в розмірі 41 280 грн. Для оформлення виплати громадянам відводять строк у 12 міс з моменту усиновлення. Допомога виплачується поетапно – спершу батьки отримують 10 320 гривень, а решту суми їм виплачують рівними частинами протягом наступних 36 місяців.

Для отримання виплати, окрім заяви про її призначення, потрібно мати:

  • копію свідоцтва про народження дитини із РАЦСу;
  • копію судового рішення про усиновлення дитини.

Заяву про призначення допомоги та решту документів можна направити у:

  • виконавчі органи села, селища, міста;
  • орган соціального захисту;
  • районну державну адміністрацію;
  • Центр надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, щоб допомогти українським жінкам, які збираються або щойно стали мамами, Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA), спільно з Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги, створив програму з виплат одноразової фінансової допомоги. Виплати мають забезпечити молодих мам та їхніх малюків предметами першої необхідності.

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Теги: Міністерство соціальної політики українці батьки дитина

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