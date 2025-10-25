Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 26 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Димитрія Миротворця

26 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Димитрія Миротворця, або Солунського. Це свято присвячене вшануванню одного з найбільш шанованих святих, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання і є покровителем воїнів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 26 жовтня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Димитрія Миротворця

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

26 жовтня (за новоюліанським календарем) православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Димитрія Солунського, який жив у III столітті в місті Солунь (Салоніки, Греція). Димитрій був сином римського проконсула і, отримавши високий чин, відкрито проповідував християнство, навертаючи до віри багатьох жителів міста.

Коли про це стало відомо імператору Максиміану, який був жорстоким гонителем християн, він наказав схопити Димитрія. Ув'язнений святий не відмовився від своїх переконань і продовжував прославляти Христа. У 306 році його було страчено списами. Святого Димитрія називають Мироточивим через те, що його мощі виділяли запашне миро. Його шанують як покровителя воїнів, захисника Вітчизни та молитвеника за мир.

Молитви дня

О, святий великомученику Димитрію, угоднику Христовий! Почуй нас, що молимося тобі. Благаємо тебе, моли Бога за нашу країну, за її воїнів, що боронять нас від ворогів. Випроси нам сили духу, мужність та стійкість у випробуваннях. Захисти нас від усякого зла, подай нам мир і благословення Господнє.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день традиційно пов’язували з настанням зими, оскільки він слідує за Дмитрівською поминальною суботою.

  • Якщо на Димитрія тепло – зима буде м’якою та вологою, а весна – ранньою.
  • Якщо в цей день випаде сніг – весна буде пізньою і холодною.
  • Замерзла земля і сніг – на Різдво (25 грудня) буде потужний мороз.

Наші предки вважали, що цього дня варто вшановувати пам'ять усіх померлих, готуючи багату вечерю.

Читайте також:

