13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 13 жовтня 2025 року: що відзначають християни, професійні свята та міжнародні події

13 жовтня у світі – Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф та Міжнародний день костюма. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 жовтня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф (Міжнародний день зменшення небезпеки лих)

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1989 році з метою підвищення обізнаності про важливість запобігання природним лихам та зменшення їхніх наслідків. Свято нагадує про необхідність інвестувати у заходи профілактики, готовності та співпраці, щоб захистити життя людей, майно та критичну інфраструктуру від стихійних та техногенних катастроф.

Міжнародний день костюма

Друзі, «привдягніться»! 13 жовтня чоловіки та жінки усього світу мають носити костюми – Міжнародний день костюма (International Suit Up Day). Звісно, якщо вони є прихильниками свята костюма, який відзначається в цей день. Водночас, гарно випрасувані штани, білу сорочку, краватку та піджак треба носити незалежно від того, чим ви зараз займаєтеся: працюєте в офісі, знаходитеся дома чи займаєтеся спортом. Це свято для людей з гарним почуттям гумору, а також для тих, хто полюбляє завжди бути вдягненим «ніби щойно від кравця». Тому святкуйте, веселіться, насолоджуйтеся.

Релігійні свята та їхня історія

День святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки

13 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників, які постраждали за християнську віру в період переслідувань християн у II−III століттях. Святий Карп був єпископом у Фіатірах (Мала Азія) і ревно проповідував християнство, за що був підданий жорстоким тортурам. Святий Папіла був дияконом. Разом із Карпом він був схоплений і змушений відректися від віри. Обидва вони залишилися непохитними і прийняли мученицьку смерть. Свята Агатоніка була благочестивою жінкою, сестрою Папіли. Вона відкрито підтримувала мучеників, надихала їх своєю вірою, а згодом сама сповідала Христа перед катами і прийняла страту.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день часто називали «Карпа і Папіли». Ця дата вважалася пороговою, оскільки осінні роботи мали бути переважно закінчені.

Вітряно 13 жовтня: «Як Карп дме – така й зима буде» (сильний вітер пророкував сувору зиму).

Якщо 13 жовтня дощить та похмура погода – осінь буде затяжною.

Хмари швидко біжать по небу з півдня – чекайте на негоду.

Холодно в цей день – зима настане скоро.

Народна традиція: Цього дня було заведено наводити лад у лазні, вважалося, що це захищає від злих духів.

Історичні події

1307 рік – за наказом короля Філіпа IV Красивого одночасно заарештували всіх французьких тамплієрів;1582 рік – в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінили на григоріанський (новий стиль);

1675 рік – нідерландський фізик Християн Гюйгенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1792 рік – у Вашингтоні розпочинається будівництво Білого дому;

1860 рік – у США роблять першу фотографію з повітряної кулі;

1871 рік – у Києві відкривається Колегія Павла Ґалаґана;

1875 рік – відкривають Чернівецький університет;

1884 рік – Гринвіч затверджують як місце проходження нульового меридіана;

1894 рік – у Пенсільванії засновують Український народний союз;

1927 рік – за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1943 рік – Королівство Італія оголошує війну Третьому Рейху;

1987 рік – у Перській затоці американський флот вперше у світі використав дельфінів у військових цілях;

1992 рік – на посаді прем'єр-міністра України затверджують Леоніда Кучму;

1996 рік – у Криму створюють Південноукраїнський економічний союз;

1998 рік – НАТО пред'являє Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Веніамін, Злата, Микита, Микола, Трохим, Яків.