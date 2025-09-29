Яке релігійне свято відзначається 30 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 30 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії

30 вересня Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії. Це свято присвячене вірі та мужності святителя, який постраждав за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії

30 вересня Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Григорія. Святитель жив у VI столітті і був відомий своєю незламною вірою та відданістю Церкві.

Згідно з житієм, Григорій служив єпископом у Великій Вірменії у складний період гонінь. За часів правління перського царя Хозроя II він був заарештований. Його піддали жорстоким тортурам і примушували відректися від Христа та поклонитися язичницьким ідолам.

Святий Григорій проявив незвичайну стійкість. Він відмовився зрадити свою віру, за що прийняв мученицьку смерть. За свою жертовність і мужність священномученик Григорій шанується як великий приклад духовного лідерства та непохитності у переконаннях.

Молитви дня

О, священномучениче Григорію, святителю Божий! Ти, що мужньо постраждав за віру Христову і віддав життя своє в ім'я Господа, молимо тебе: поглянь на нас, грішних, і допоможи нам у наших скорботах. Зміцни нас у вірі, навчи нас любові та мужності, щоб ми могли гідно нести свій хрест. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, і випроси у Всевишнього прощення гріхів наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: