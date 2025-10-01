1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 1 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

1 жовтня – день, насичений знаковими міжнародними подіями та важливими для християнства датами. У цей день в Україні святкують День захисників та захисниць, а також День козацтва. У світі відзначають Міжнародний день кави та Міжнародний день людей похилого віку. За церковним календарем віряни відзначають одне з найважливіших свят – Покрову Пресвятої Богородиці.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День захисників і захисниць України

Це державне свято, яке святкують щороку 1 жовтня. Це свято було започатковано 14 жовтня 2014 року указом президента України, спочатку під назвою «День захисника України». 2021 року свято було перейменовано на «День захисників і захисниць України» для встановлення гендерної рівності.

Свято було створено для вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, а також для підтримки військових традицій і патріотичного духу в суспільстві. Вибір дати невипадковий: цього дня святкують свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка традиційно вважається покровителькою українського війська. Від 2023 року, після переходу на новоюліанський календар, свято перенесено на 1 жовтня.

День українського козацтва

Це свято було встановлено указом президента України 7 серпня 1999 року. Історія свята День українського козацтва має глибокі історичні корені. Козаки вважали Покрову своєю покровителькою і молилися їй перед битвами. Вони вірили, що Богородиця захищає їх від ворогів.

Цього дня проводяться урочисті заходи, присвячені історії та культурі козацтва. Відбуваються фестивалі, реконструкції битв, виставки та інші культурні події, які нагадують про славні часи козацької доби. Значення для сучасної України День українського козацтва підкреслює важливість козацьких традицій у формуванні національної ідентичності та державності України. Це свято також є нагодою вшанувати пам’ять тих, хто боровся за свободу та незалежність України.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день кави

1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день кави (International Coffee Day). Свято започатковане Міжнародною організацією з кави (ICO) у 2015 році, щоб створити єдиний день для вшанування цього популярного напою.

Мета свята – підкреслити різноманітність кавової індустрії, якість продукту та підтримати мільйони фермерів, чиє життя залежить від вирощування кави. Це можливість нагадати споживачам про шлях, який проходить кава від плантації до чашки, та про людей, які стоять за цим процесом.

Міжнародний день людей похилого віку

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 1990 року. Свято присвячене визнанню значного внеску, який роблять люди старшого віку в суспільство, та підвищенню обізнаності про виклики і проблеми старіння. В Україні з 1 жовтня традиційно розпочинається Місячник шанобливого ставлення до людей похилого віку, що закликає до забезпечення їхньої гідності та благополуччя.

Всесвітній день вегетаріанства

Це свято було засноване Північноамериканським вегетаріанським товариством 1977 року та схвалене Міжнародним союзом вегетаріанців 1978 року. Метою Всесвітнього дня вегетаріанства є підвищення обізнаності про переваги вегетаріанського способу життя, які включають: зменшення страждань тварин, зниження впливу на навколишнє середовище, покращення фізичного стану та зниження ризику багатьох захворювань. Цей день розпочинає «Місяць вегетаріанської обізнаності», який триває до 1 листопада, коли святкують Всесвітній день вегана.

Релігійні свята та їхня історія

Покрова Пресвятої Богородиці

1 жовтня за Новоюліанським календарем Православна Церква України відзначає одне з найважливіших свят – Покрову Пресвятої Богородиці. Це свято присвячене чудесному явленню Богоматері у Влахернському храмі Константинополя у X столітті. За переказами, під час облоги міста ворогами Богородиця з'явилася вірянам і покрила їх своїм омофором (покривалом), захищаючи від біди.

В Україні Покрова має особливе значення. Вона традиційно вважалася святом-покровителем українського воїнства та особливо шанувалася козаками. З 2014 року цей день також є Днем захисників і захисниць України, що символічно поєднує духовний захист Богородиці із сучасною боротьбою за суверенітет.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки, пов'язані з погодою та природою:

Якщо цього дня тепло і сухо, то зима буде пізньою і м'якою.

Журавлі відлітають у вирій – чекайте на перші морози вже в середині місяця.

Буряк добре вродив і має товсту шкірку – до суворої і сніжної зими.

Вітер дме зі сходу чи півночі – до холодної зими.

Історичні події

331 рік до н. е. – у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобуває перемогу над перським царем Дарієм III;

1648 рік – козацькі полки захоплюють фортецю Кодак у Запоріжжі;

1661 рік – у Королівстві Англія відбуваються перші перегони на яхтах: король Карл II обганяє свого брата Джеймса;

1727 рік – на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обирають гетьманом;

1871 рік – у Києві починає роботу Колегія Павла Ґалаґана;

1919 рік – закінчується польсько-українська війна (1918–1919);

1926 рік – Київський оперний театр отримує назву Київська державна академічна українська опера (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка);

1931 рік – стає до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод;

1938 рік – німецькі війська входять на територію Чехословаччини;

1949 рік – у Пекіні проголошують створення Китайської Народної Республіки;

1959 рік – у Києві створюють Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном.

Іменини

День ангела святкують: Аріадна, Аркадій, Ірина, Софія, Єфросинія.