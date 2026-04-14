Кучма розповів, як Україна могла змінити історію Місяця

Йдеться про унікальний модуль, який був готовий до польоту, але так і не дістався Місяця через провал радянської ракети

Другий президент України Леонід Кучма заявив, що Україна могла відіграти ключову роль у висадці людини на Місяць, однак цей проєкт не реалізували через технічні проблеми радянської космічної програми. Про це повідомляє «Главком».

За словами Кучми, з 1964 року працював провідним конструктором «Блоку Е» – посадкової рушійної установки, яка мала забезпечити висадку радянського космонавта на поверхню Місяця.

Блок Е фото: Факти ICTV

Другий президент сказав, що модуль розробляло КБ «Південне», а виготовляв «Південмаш». Він був повністю готовий до використання і навіть пройшов кілька успішних орбітальних випробувань.

Цей апарат мав відстикуватися від основного корабля на орбіті Місяця, здійснити посадку, а після виконання місії повернути космонавта назад.

Втім, реалізувати програму не вдалося через проблеми з основною ракетою-носієм Н-1. За словами Кучми, вона мала складну конструкцію з великою кількістю двигунів, що підвищувало ризики відмов.

Усі чотири запуски цієї ракети завершилися невдачею, і жоден не дійшов навіть до відділення першого ступеня. Водночас український модуль, за словами Кучми, був готовий до місії. Він підкреслив, що Україна виконала свою частину програми на високому рівні, але це не вплинуло на загальний результат.

Кучма також зазначив, що нинішній етап освоєння Місяця суттєво відрізняється від подій XX століття. Якщо тоді змагалися лише США та СРСР, то сьогодні головним конкурентом Америки він назвав Китай.

Окремо він звернув увагу на нові можливості, пов’язані з відкриттям водяного льоду на Місяці, що може стати джерелом ресурсів для майбутніх місій.

Радянська місячна програма передбачала створення власної системи для висадки людини на Місяць, однак вона так і не була реалізована. США виграли космічні перегони після успішної місії «Аполлон-11» у 1969 році. Українські підприємства, зокрема КБ «Південне» та «Південмаш», відігравали важливу роль у радянській космічній галузі, але їхні розробки не були використані через провал ключових елементів програми.

