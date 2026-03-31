31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Свята 31 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

31 березня у світі відзначають День флориста та День резервного копіювання (День бекапу). За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Іпатія, єпископа Гангського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 31 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

День флориста

Свято флориста відзначається на державному рівні. Початок його святкування припав на 2000 рік, коли українське Міністерство праці та соцполітики офіційно затвердило у класифікаторі професій спеціаліста з підбору квітів. Це сталося саме 31 березня.

Щоб стати кваліфікованим працівником флористичного салону, не вистачить одного бажання. Адже необхідно засвоїти певну навчальну програму, ознайомитися із методичними матеріалами та відповідати кваліфікаційним характеристикам як спеціаліст.

Всесвітній день резервного копіювання (World Backup Day)

Свято ініційоване користувачами ресурсу Reddit, щоб нагадати про важливість збереження цифрових даних. Дата обрана напередодні 1 квітня, щоб убезпечити користувачів від втрати інформації через віруси або жарти у «День сміху».

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Іпатія, єпископа Гангського

31 березня православна церква вшановує пам'ять святого Іпатія, який жив у IV столітті та був єпископом міста Гангри (Мала Азія). Він брав участь у Першому Вселенському Соборі в Нікеї, де рішуче виступав проти єресі Арія.

Святий Іпатій славився даром зцілення та вигнання нечистої сили. За переказами, він загинув мученицькою смертю: на нього напали послідовники розкольників у пустельному місці та забили камінням і палицями. Тіло святого кинули в печеру, але місцевий житель знайшов його, і згодом мощі єпископа були перенесені до Гангри, де біля них відбувалося багато чудес. В українській народній традиції святого Іпатія часто називають «цілителем» та моляться йому про поповнення в родині.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, на Іпатія наші предки особливо уважно стежили за вогнем та димом, адже святий вважався покровителем тих, хто працює біля печей.

  • Хмари пливуть проти вітру – чекайте на затяжні дощі;
  • Сині хмари на небі – до теплої, але дощової погоди;
  • Птахи прилетіли з вирію, але не співають – весняне тепло затримається;
  • Ранковий туман стелиться по воді – до ясної та сонячної погоди найближчими днями.

Історичні події

  • 1770 – англійський мореплавець Джеймс Кук, обстеживши Нову Зеландію і з'ясувавши, що вона – острів, покидає її і бере курс на захід – на Австралію.
  • 1821 – скасовано Португальську інквізицію.
  • 1831 – Квебек (місто) і Монреаль отримують статус міст.
  • 1840 – остаточне припинення Центральноамериканської федерації – об'єднання країн Центральної Америки зі столицею у Гватемалі.
  • 1856 – євреям забороняється служити в російському флоті.
  • 1889 – офіційне відкриття Ейфелевої вежі.
  • 1896 – перший замок-блискавка патентується в США його винахідником, Уїткомбом Джадсоном.
  • 1900 – перша реклама автомобілів з'явилася в американській загальнонаціональній газеті Saturday Evening Post.
  • 1901 – випускається перший автомобіль «Мерседес».
  • 1917 – за договором Данська Вест-Індія перейшла у володіння США за $25 млн і стала називатися Американськими Віргінськими Островами.
  • 1918 – США вперше переходять на літній час.
  • 1922 – у Києві Лесь Курбас заснував театр «Березіль», що 1926 року переїхав до Харкова.
  • 1923 – у Нью-Йорку пройшов перший танцювальний марафон. Переможницею стала Алма Каммінгс, що протрималася на ногах 27 годин.
  • 1929 – Українська академія наук схвалила Харківський правопис української мови, а 29 травня його схвалило НТШ у Львові.
  • 1952 – відкрито Львівську філію Академії наук України.
  • 1954 – СРСР звернувся до НАТО з ініціативою прийняти його в члени організації. Північноатлантичний альянс через деякий час відкинув цю пропозицію.
  • 1955 – радянський уряд ухвалив рішення повернути НДР скарби Дрезденської галереї, вивезені до СРСР після Другої світової війни.
  • 1967 – після рішення Франції про вихід з військової організації НАТО штаб-квартира організації була переведена з Парижа в столицю Бельгії Брюссель.
  • 1991 – на референдумі у Грузії 90 % населення проголосувало за незалежність.
  • 1992 – ООН проголосувала за введення санкцій проти Лівії після її відмови видати двох підозрюваних в організації вибуху літака авіакомпанії «Пан Амерікен» в районі Локербі.
  • 1994 – Угорщина офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.
  • 2019 – вибори президента в Україні. В другий тур виходять Володимир Зеленський та чинний на момент виборів президент Петро Порошенко.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Гнат, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталія.

