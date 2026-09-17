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«Місто перетворилося на смертельну пастку». Лубінець прокоментував ситуацію в Олешках

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Місто перетворилося на смертельну пастку». Лубінець прокоментував ситуацію в Олешках
фото з відкритих джерел

«Люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію людей з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«У нас були домовленості з російською стороною, вибудовані чіткі алгоритми. Окремо я заручився підтримкою Міжнародного Комітету Червоного Хреста про їхню готовність відповідно до свого мандату взяти участь в евакуації людей. Ми погодили список осіб на евакуацію з Олешок. Провели відповідну роботу із Силами безпеки та оборони для забезпечення режиму тиші під час гуманітарної місії», – наголосив омбудсмен.

Також Лубінець підкреслив, що кілька місяців тому проінформував про критичну ситуацію в Олешках низку міжнародних організацій, серед яких — ООН та Штаб-квартиру МКЧХ в Женеві. Він закликав міжнародні організації надати відповідну допомогу людям, щоб уникнути масових смертей.

«Що ж наразі відбувається? Російська сторона після проведених перемовин вже тривалий час не підтверджує свою готовність провести гуманітарну місію по евакуації людей. Але наш офіс продовжує збір і верифікацію інформації, а також комунікацію з МКЧХ, міжнародними організаціями, відповідними державними органами України», – пояснив посадовець.

Крім того, омбудсмен зазначив: «Ми продовжуємо наполягати перед російською стороною на терміновій евакуації людей, які фактично залишаються в сірій зоні. Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Цих людей потрібно рятувати. Бо місто перетворилися на смертельну пастку».

Лубінець зауважив, що отримав 176 звернень щодо гуманітарної ситуації на тимчасово окупованій території Херсонщини. «Ми вже перевірили 358 людей, які терміново потребують допомоги, щоб безпечно залишити ці території. І це лише ті, про кого нам вдалося дізнатися. Загалом, виходячи з кількості населення Олешок та району, там може залишатися понад 6 тис. осіб, серед них близько 200 дітей», – сказав він.

«А найстрашніше – люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла. Вони ризикують підірватися на міні чи потрапити під удар дрона, але все одно йдуть, бо залишатися в Олешках для них ще гірше. Кров у жилах холоне від цих історій. І тому завдання одне – забрати наших людей з цієї смертельної небезпеки», – підсумував Лубінець.

Нагадаємо, тимчасово окуповане місто Олешки на лівобережжі Херсонщини опинилося на межі виживання. Російські війська створили повну гуманітарну блокаду, замінувавши під’їзні шляхи та позбавивши цивільних доступу до їжі, ліків та базових умов життя.

У травні Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив готовність сприяти організації безпечної евакуації цивільних з окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів Херсонщини.

Як повідомлялося, місто не отримувало нових поставок продовольства з травня. Очільниця Олешківської МВА повідомила, що продукти в місті коштують дорого – за кілограм солі, цукру та інші товари беруть близько тисячі російських рублів. Водночас картоплі, борошна та м'яса, немає. 

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Теги: війна Херсонщина Дмитро Лубінець

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