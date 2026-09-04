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Трамп заявив про «хороші шанси» завершити війну в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив про «хороші шанси» завершити війну в Україні
Трамп: Потрібно, щоб це було врегульовано. І це зробив. Я відправив Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників
фото: Getty Images

5 вересня спецпосланці Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф мають зустрітися з Володимиром Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив про наявність «хороших шансів» для дипломатичного врегулювання війни в Україні. Про це пише «Главком».

Для проведення переговорів він відправив спецпосланників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які везуть до Москви відповідні пропозиції.

Очікується, що вже завтра, 5 вересня, американські переговорники зустрінуться в Кремлі з Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що майбутній візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви навряд чи призведе до прориву в переговорах щодо завершення російсько-української війни. Очікування російської сторони від зустрічі є надзвичайно низькими. 

Віткофф і Кушнер мають прибути до Москви 5 вересня. Представники президента США Дональда Трампа прагнуть перезапустити переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Нагадаємо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер цими вихідними відвідають Москву та Київ у спробі відновити переговори щодо завершення російсько-української війни. Спочатку представники Трампа мають зустрітися з Путіним, після чого в неділю прибудуть до Києва для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

Перед поїздкою Вашингтон наполягав на тимчасовому припиненні повітряних ударів. США вимагали, щоб Україна не атакувала Москву та російські енергетичні об'єкти під час перебування Віткоффа і Кушнера в Росії. Водночас Москва мала утриматися від ударів по Києву.

Зеленський підтвердив майбутній візит американських представників та заявив, що з українського боку повітряних ударів протягом необхідного для переговорів часу не буде. Президент наголосив, що Росія має дзеркально забезпечити «тишу» на цей період.

Теги: росія Дональд Трамп переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер США війна

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