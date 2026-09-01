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Боронив Україну у складі загону «Сталевий кордон». Згадаймо Олега Тархова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Боронив Україну у складі загону «Сталевий кордон». Згадаймо Олега Тархова
Захисник нагороджений медаллю «Ветеран війни»
колаж: glavcom.ua

У 2024 році Тархов став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Тархова.

Захисник України Олег Тархов поліг на війни з російськими окупантами 28 серпня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Олег Тархов народився 28 листопада 1989 року у Львові. Навчався у ліцеї «Сихівський» Львівської міської ради, згодом – у ліцеї №17 Львівської міської ради. Пізніше здобув професію електрика у Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне політехнічне училище».

Працював волонтером у Черкаській міській організації товариства Червоного Хреста України.

Зі слів рідних, Олег був добрим, щирим і товариським, мав гарне почуття гумору та легко знаходив спільну мову з людьми. Особливе місце в його житті посідала родина. Захоплювався автомобілями, цікавився їх ремонтом і мріяв відкрити власну автомайстерню. Любив спорт, особливо біг, та долучався до благодійних марафонів на підтримку військовополонених.

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському і північно-слобожанському напрямках у складі 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» Державної прикордонної служби України.

У 2024 році Олег Тархов став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2024 році Олег Тархов став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

Нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Поховали воїна 1 вересня 2026 року на Голосківському кладовищі, на полі 34-В.

В Олега Тархова залишилися мати, сестра, дружина та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять війна хвилина мовчання

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