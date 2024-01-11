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Мирослав Гай Блогер

Мобілізація ув'язнених та осіб під слідством. Чи треба це нам?

glavcom.ua
Суспільство по різному реагує на заклики щодо мобілізації ув'язнених
ілюстративне фото: ЗСУ

«Люди, що роками сидять в СІЗО, чекають апеляцій та вироків, часто є звичайними, нормальними людьми»

У нас велика кількість людей, які знаходяться під слідством, або засуджені за невеликі злочини: бійка, крадіжка, хуліганка тощо.

Є більш тяжкі злочини, як розбій, важкі тілесні, п'яне водіння з наслідками, перевищення самооборони тощо. З них, доречі, військові теж є.

Є економічні злочини, хабарництво та інші види ненасильницьких злочинів.

Всі ці люди роками сидять в СІЗО, чекають апеляцій та вироків, часто є звичайними, нормальними людьми, які потрапили в халепу через обставини.

Їх судять роками, витрачаючи державні кошти, потім навіть саджають і роками утримують коштом Держави. 

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Серед цих людей є ватники, є патріоти, є наркомани, є просто люди, які потрапили в халепу. Різні.

Чому б Державі не розробити механізм рекрутингу, коли ТЦК їздили б по СІЗО та колоніям, проводили б аналіз та вибірку людей і пропонували б їм контракти в ЗСУ.

Але це ж працювати треба, їздити та дивитись. Не як в Росії, кожного маніяка на фронт, а тих хто засуджений по легких статтях.

Це і зменшить витрати Держави на утримання цих людей, допоможе їм віднайти мету в житті.

У мене в підрозділі був один хлоп, дві ходки за тілесно тяжкі. Відповідальнішого солдата я не пам'ятаю. Жодного косяка.

Може варто подумати? Що скажете?

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Джерело
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Теги: в'язниця мобілізація

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Мирослав Гай

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