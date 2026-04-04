Мобілізація жінок: Сухопутні війська пояснили помилки в системі «Оберіг»

В інтернет-просторі почали масово зʼявлятися повідомлення про начебто підготовку до мобілізації жінок до війська

В Сухопутних військах спростували чутки про мобілізацію жінок

Останніми днями в українському медіапросторі масово поширюється інформація про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок. Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно заявило: ці повідомлення є безпідставними, маніпулятивними та використовуються ворогом для підриву довіри до армії. Жодних механізмів для мобілізації жінок не розробляється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська.

Командування підкреслює: у законодавстві України не відбулося жодних змін.

«Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою.

Після того як перша громадянка України випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти, Командуванням Сухопутних військ було проведено службове розслідування для зʼясування причин такої помилки. Було виявлено, що хибна інформація була внесена в систему «Оберіг» у 2021 році. Також шляхом додаткового вивчення фактів формування окремих номерів записів в системі було виявлено низку аналогічних випадків», – зазначили в Сухопутних військах.

Командування підкреслює, що змінити таку інформацію у відповідному ТЦК та СП неможливо.

«В ІКС «Оберіг» відсутня технічна реалізація можливості знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів», – зауважили в Сухопутних військах.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з низкою пропозицій, що мають усунути прогалини та недоліки в системі «Оберіг».

Командування нагадує, що у разі якщо ви виявили внесення помилкових даних про себе до ІКС «Оберіг», звертайтесь на гарячу лінію Сухопутних військ: 0 800 301 937.

Нагадаємо, останніми днями вулиці українських міст заполонили рекламні щити із гаслом «Захист України – це жіноча справа». Інформаційна кампанія миттєво спровокувала масштабний резонанс та хвилю обурення в соціальних мережах. Користувачі почали припускати ймовірний початок примусової мобілізації жінок.