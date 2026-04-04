Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мобілізація жінок: Сухопутні війська пояснили помилки в системі «Оберіг»

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В інтернет-просторі почали масово зʼявлятися повідомлення про начебто підготовку до мобілізації жінок до війська
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

В Сухопутних військах спростували чутки про мобілізацію жінок

Останніми днями в українському медіапросторі масово поширюється інформація про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок. Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно заявило: ці повідомлення є безпідставними, маніпулятивними та використовуються ворогом для підриву довіри до армії. Жодних механізмів для мобілізації жінок не розробляється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська.

Командування підкреслює: у законодавстві України не відбулося жодних змін.

«Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою.

Після того як перша громадянка України випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти, Командуванням Сухопутних військ було проведено службове розслідування для зʼясування причин такої помилки. Було виявлено, що хибна інформація була внесена в систему «Оберіг» у 2021 році. Також шляхом додаткового вивчення фактів формування окремих номерів записів в системі було виявлено низку аналогічних випадків», – зазначили в Сухопутних військах.

Командування підкреслює, що змінити таку інформацію у відповідному ТЦК та СП неможливо.

«В ІКС «Оберіг» відсутня технічна реалізація можливості знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів», – зауважили в Сухопутних військах.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з низкою пропозицій, що мають усунути прогалини та недоліки в системі «Оберіг».

Командування нагадує, що у разі якщо ви виявили внесення помилкових даних про себе до ІКС «Оберіг», звертайтесь на гарячу лінію Сухопутних військ: 0 800 301 937.

Нагадаємо, останніми днями вулиці українських міст заполонили рекламні щити із гаслом «Захист України – це жіноча справа». Інформаційна кампанія миттєво спровокувала масштабний резонанс та хвилю обурення в соціальних мережах. Користувачі почали припускати ймовірний початок примусової мобілізації жінок.

Теги: мобілізація жінка ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ
Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua