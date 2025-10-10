Головна Гроші Бізнес
«Укрзалізниця» повідомила, як блекаути вплинули на рух потягів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами залізничників, ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися вчасно
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Дніпропетровщині потяги затримуються через відсутність напруги в контактній мережі

Попри відключення світла по країні, потяги «Укрзалізниці» курсують із мінімальними відхиленнями від графіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно – зокрема й потяг до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс. Із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди №722 Київ – Харків та №712 Київ – Краматорськ Водночас ранкові прибуття відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка.

Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів. Складнощі з рухом – у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема Київ – Гребінка та Березань - Київ-Волинський.

Тим часом рейси Kyiv City Express курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які повідомлялось раніше: від станції Почайна до Райдужної та зворотно. Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на третій і четвертій платформах замість звичних першої та другої.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

До слова, у столиці після нічної ракетної атаки частина громадського транспорту працює з перебоями. Через відсутність електропостачання тимчасово не курсують окремі тролейбусні та трамвайні маршрути. Також змінено рух метро через складну енергетичну ситуацію. Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні.

