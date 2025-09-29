Головна Країна Події в Україні
Шестиденний блекаут на Запорізькій АЕС. Держатомрегулювання бʼє на сполох

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Запорізька АЕС переживає 10 блекаут з початку великої війни
фото з відкритих джерел

Ігнорування окупантами вимог ядерної безпеки та обстріли ліній електропередач можуть призвести до ядерної аварії

Окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС шість діб залишається без зв’язку з українською енергосистемою. Живлення систем безпеки забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Держатомрегулювання Олега Корікова.

За словами Корікова, відсутність зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки. «Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній – всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм», – каже він.

Як наголосив посадовець, наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки. Передусім, йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки.

Очільник Держатомрегулювання наголошує, якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн.

Нагадаємо, відсутнє зовнішнє енергопостачання окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції стало рекордним збоєм та викликало серйозні побоювання щодо безпеки найбільшої АЕС в Європі. Остання лінія електропередачі була відключена у вівторок о 16:56 з російського боку. Наразі станція працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки. У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) вже назвали ситуацію «глибоко тривожною».

До слова, президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію РФ Запорізької АЕС.

Теги: Запорізька АЕС блекаут

