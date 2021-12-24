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    Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 24 грудня

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    24 грудня прийде потепління вдень, але з мокрим снігом - Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 24 грудня
    24 грудня прийде потепління вдень, але з мокрим снігом
    фото з відкритих джерел

    Синоптики попереджають про шквальний вітер, на дорогах ожеледиця

    Сьогодні, 24 грудня в Україну прийде потепління, місцями вдень до +4, але ніч все ж буде морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Мокрий сніг охопить всю країну, на заході – з дощем, синоптики попереджають про шквальний вітер, на дорогах ожеледиця.

    У західних областях вдень температура повітря становитиме +1 +4, вночі -5 -9 градусів.

    На півночі країни стовпчики термометра коливатимуться від -4 до +2, вночі -10 -14.

    У східних областях синоптики обіцяють вдень -2 -5, а вночі вдарять морози до -16 -18.

    На півдні країни температура повітря вдень становитиме 0 +2 градуси, а вночі -7 -12.

    У центральних областях очікується від -1 до +1 вдень, а вночі -9 -13 градусів.

    Сьогодні в столиці вночі без опадів, а вдень йтиме мокрий сніг. Стовпчики термометра вдень покажуть 0 -2 градуси, а вночі -10 -12.

    Як повідомлялося, метеорологічна зима до столиці прийшла на три тижні пізніше кліматичної норми.

    У Києві 20 і 21 грудня сніжило. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, від початку снігопаду в Києві випало 5,8 мм опадів, середня висота снігового покриву на ранок 21 грудня дорівнювала 11 см.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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    Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 24 грудня