Морози посилюються: в Україні розгорнули понад 4 тисячі пунктів обігріву

В Україні запрацювали пункти обігріву для населення

У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників

Через зниження температур по всій Україні розгорнули 4 тис. 227 тимчасови пунктів обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Так, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС – 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Тернополі рятувальники розгорнули пересувний пункт обігріву в парку ім. Шевченка.

На території Кіровоградської області підпорядкованими підрозділами Управління ДСНС в області розгорнуто 2 мобільні пункти обігріву в спеціально відведених місцях м. Бобринець та смт Онуфріївка.

Усі пункти ДСНС встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників.

Пересувні пункти обігріву також базуються на Рівненщині, а саме у Сарнах, Дубно та в обласному центрі.

На Миколаївщині пункти обігріву на базі транспортних засобів будуть курсувати по визначеним маршрутам на території Березанського, Вознесенського та Первомайського районів.

У Запорізькій області встановлено 1 мобільний пункт обігріву на базі 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини у м. Мелітополь.

Водночас на території Луганської області встановлено 4 пункти обігріву на базі наметів у Рубіжному, смт Станиці Луганській, смт Міловому та у Лисичанську.

Ще один модуль, де громадяни можуть зігрітися, облаштовано на КПВВ «Станиця Луганська»

Загалом, упродовж доби, що минула, до пунктів обігріву звернулось 360 осіб, з них 113 – до пунктів ДСНС.

Як повідомлялося, на період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг.