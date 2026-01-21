Через знеструмлення у Києві стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря

Під час тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні

Унаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, у столиці стався тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря. Про це повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

Зазначається, що за умов знеструмлень або нестабільного електроживлення обладнання працює некоректно. Зокрема, прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря, а часті вимушені перезапуски негативно впливають на роботу автономних станцій. Тому під час тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні.

Фахівці вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання.

Разом із тим, за даними стаціонарного пункту моніторингу атмосферного повітря, за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 55 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 36.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 35.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 36.6 мкг/м3;

діоксид азоту – 52.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – дані станом на 8:00 відсутні;

оксид вуглецю – 871.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 25.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 22.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.093 мкЗв/год.

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Зазначимо, що у Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла. Мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю британському виданню The Times заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.