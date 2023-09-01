Московська церква втратила ще одну парафію на Рівненщині

Сарненська єпархія УПЦ МП позбулася ще однієї парафії

Ще одна парафія Сарненської єпархії УПЦ МП перейшла до Православної церкви України. Про це повідомив єпископ Гавриїл Кризина.

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«До складу Рівненсько-Волинської єпархії ПЦУ увійшла колишня парафія Сарненської єпархії УПЦ МП на честь Почаївської ікони Пресвятої Богородиці м. Сарни Рівненської області зі своїм настоятелем Віталієм Кузьмичем (він з числа підписантів звернення про канонічну незалежність УПЦ МП)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники УПЦ МП відмовилися покидати собор на Тернопільщині.

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Нещодавно суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.

Також прокуратура хоче повернути державі собор УПЦ МП, в якому відспівували Шевченка.