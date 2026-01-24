Головна Київ Новини
Трагедія на Кільцевій Броварів: у ДТП загинув водій вантажівки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Трагедія на Кільцевій Броварів: у ДТП загинув водій вантажівки
фото: скріншот з відео

Інформація про причини ДТП уточнюється

Сьогодні вранці на об’їзній дорозі міста Бровари сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля. На жаль, отримані водієм травми виявилися несумісними з життям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

На місці події працюють екстрені служби та правоохоронці. Рух на цій ділянці траси може бути ускладнений.

За попередніми даними, водій вантажівки втратив керування, що призвело до фатальних наслідків. Наразі поліція встановлює всі деталі інциденту.

«Інформація про причини ДТП уточнюється», – повідомляють у правоохоронних органах.

Нагадаємо, станції київської підземки на «зеленій» гілці повертаються до звичного режиму функціонування. Комунальним службам столиці знадобилося лише кілька годин, аби усунути пошкодження інфраструктури, що виникли після масованої нічної атаки 24 січня. 

Київ ДТП

