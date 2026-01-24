Трагедія на Кільцевій Броварів: у ДТП загинув водій вантажівки

Інформація про причини ДТП уточнюється

Сьогодні вранці на об’їзній дорозі міста Бровари сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля. На жаль, отримані водієм травми виявилися несумісними з життям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

На місці події працюють екстрені служби та правоохоронці. Рух на цій ділянці траси може бути ускладнений.

За попередніми даними, водій вантажівки втратив керування, що призвело до фатальних наслідків. Наразі поліція встановлює всі деталі інциденту.

«Інформація про причини ДТП уточнюється», – повідомляють у правоохоронних органах.

