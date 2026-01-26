Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДТП на Одеській трасі: рух у напрямку Києва ускладнено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
ДТП на Одеській трасі: рух у напрямку Києва ускладнено
Через аварію рух в напрямку столиці ускладнився
фото: патрульна поліція Києва/Telegram

Патрульні закликають водіїв завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження

ДТП за участі вантажівки та легковика сталася на 31 кілометрі Одеської траси в напрямку Києва. Про це повідомила патрульна поліція Київщини 26 січня, інформує «Главком».

Зазначається, що через аварію рух в напрямку столиці ускладнився. Обʼїзд здійснюється крайньою лівою смугою.

Патрульні закликають водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей і завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України 27 січня. 27 січня в центральних, більшості північних та південних областей ожеледь. Водночас на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

До слова, по території України очікується відлига. Попри це, вже на вихідних у деяких областях температура повітря знову знизиться.

Теги: ДТП Київщина обмеження поліція вантажівки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
26 грудня, 2025, 21:30
Росія атакувала Запоріжжя дроном
Російський дрон поранив трьох поліцейських на Запоріжжі
6 сiчня, 13:04
На Прикарпатті розкрили схему шахрайства з теплопостачанням на 71 млн грн
На Прикарпатті викрито схему привласнення 71 млн грн на теплопостачанні
8 сiчня, 12:47
За словами Свириденко, тривають відновлювальні роботи на місцях влучань
У Кривому Розі та на Київщині відновлено тепло й світло після обстрілу
9 сiчня, 20:54
11-річний хлопець жорстоко повівся з домашнім собакою, розкручуючи його на повідку та скидаючи зі схилу
На Одещині підліток жорстоко скинув собаку зі схилу: реакція поліції
15 сiчня, 04:31
27 грудня 2025 року мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували на свята до рідних...
Смертельна ДТП на Заболотного: ДБР розслідує загибель матері двох дітей
29 грудня, 2025, 14:30
Столичні правоохоронці щодня отримують тисячі дзвінків та повідомлень
«Чоловік лізе на зірку» та «НЛО в небі»: найдивніші дзвінки на лінію 102 у Києві
1 сiчня, 15:44
Послуга соціального таксі може бути безоплатною або частково оплачуваною
«Соціальне таксі» діє у 25 громадах Київщини: хто може скористатися послугою
16 сiчня, 12:39
Ліквідація наслідків ворожого удару на Київщині
Нічна атака на Київщину: у Бучанському районі загинув чоловік, пошкоджено дві АЗС
20 сiчня, 09:57

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
На Київщині поліція застосувала зброю проти чоловіка з гранатою: деталі інциденту
На Київщині поліція застосувала зброю проти чоловіка з гранатою: деталі інциденту
ДТП на Одеській трасі: рух у напрямку Києва ускладнено
ДТП на Одеській трасі: рух у напрямку Києва ускладнено
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла після атаки
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла після атаки
У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси
У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua