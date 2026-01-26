ДТП на Одеській трасі: рух у напрямку Києва ускладнено
Патрульні закликають водіїв завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження
ДТП за участі вантажівки та легковика сталася на 31 кілометрі Одеської траси в напрямку Києва. Про це повідомила патрульна поліція Київщини 26 січня, інформує «Главком».
Зазначається, що через аварію рух в напрямку столиці ускладнився. Обʼїзд здійснюється крайньою лівою смугою.
Патрульні закликають водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей і завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження.
Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України 27 січня. 27 січня в центральних, більшості північних та південних областей ожеледь. Водночас на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
До слова, по території України очікується відлига. Попри це, вже на вихідних у деяких областях температура повітря знову знизиться.
