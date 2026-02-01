У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто

На оприлюднених фото з місця події видно понівечені легкові автомобілі та вантажівки

У центральній Каліфорнії через густий туман сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше 59 автомобілів. Аварія сталася поблизу міста Делано. Про це пише АВС, передає «Главком».

За даними Каліфорнійського дорожнього патруля, видимість через туман знизилася до 100-200 футів (приблизно 30-60 метрів). Унаслідок ДТП кілька людей отримали травми від легких до середньої тяжкості, частину постраждалих доправили до лікарень. Інформації про загиблих наразі немає.

Через аварію шосе 99 було повністю перекрито в обох напрямках на ділянці від Avenue 24 до межі округу Керн. На оприлюднених фото з місця події видно понівечені легкові автомобілі та вантажівки, зокрема тракторні причепи, що зупинилися просто на проїжджій частині.

До слова, 20 січня погіршення погодних умов у районі Великих озер призвело до масової аварії на міжштатній автомагістралі 196 у штаті Мічиган. Через сильний снігопад зіткнулися або з’їхали з траси понад 100 транспортних засобів, серед яких понад 30 вантажівок із напівпричепами.