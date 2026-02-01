Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто
На оприлюднених фото з місця події видно понівечені легкові автомобілі та вантажівки
фото: АВС

Інформації про загиблих наразі немає

У центральній Каліфорнії через густий туман сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше 59 автомобілів. Аварія сталася поблизу міста Делано. Про це пише АВС, передає «Главком».

За даними Каліфорнійського дорожнього патруля, видимість через туман знизилася до 100-200 футів (приблизно 30-60 метрів). Унаслідок ДТП кілька людей отримали травми від легких до середньої тяжкості, частину постраждалих доправили до лікарень. Інформації про загиблих наразі немає.

Через аварію шосе 99 було повністю перекрито в обох напрямках на ділянці від Avenue 24 до межі округу Керн. На оприлюднених фото з місця події видно понівечені легкові автомобілі та вантажівки, зокрема тракторні причепи, що зупинилися просто на проїжджій частині.

До слова, 20 січня погіршення погодних умов у районі Великих озер призвело до масової аварії на міжштатній автомагістралі 196 у штаті Мічиган. Через сильний снігопад зіткнулися або з’їхали з траси понад 100 транспортних засобів, серед яких понад 30 вантажівок із напівпричепами.

Читайте також:

Теги: вантажівки аварія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відмовив Трампу в переговорах про уран
Верховний лідер Ірану відхилив пропозицію Трампа щодо збагачення урану
29 сiчня, 14:58
Кая Каллас попередила: Європа більше не є пріоритетом для Вашингтона
ЄС визнав, що США змінили безпекові пріоритети
28 сiчня, 11:55
Торговий представник США вважає, що Індія отримає ширший доступ до європейського ринку, ніж навпаки
Сполучені Штати розкритикували торговельну угоду ЄС з Індією
28 сiчня, 10:05
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
24 сiчня, 12:46
Фінських солдатів просили не перемагати американців на навчаннях НАТО
The Times: фінів попросили «піддаватися» американцям, щоб їх не принижувати
23 сiчня, 18:18
WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
20 сiчня, 02:58
Трамп показав середній палець працівнику заводу Ford
Трамп показав середній палець працівнику заводу Ford
14 сiчня, 04:59
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
10 сiчня, 23:59
Президент: Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру
Зеленський повідомив про нові переговори зі США щодо ЗАЕС
7 сiчня, 12:24

Соціум

Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times
Путін без смартфона і ШІ: як технофобія Кремля тягне Росію на дно – аналіз The Times
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто
У США сталася масштабна аварія: через густий туман зіткнулися майже 60 авто
Терорист Гіркін напророчив Путіну долю Мілошевича
Терорист Гіркін напророчив Путіну долю Мілошевича
Посланець Путіна прибув до США із «голубом миру»
Посланець Путіна прибув до США із «голубом миру»
Кремль не бачить великих шансів на прорив у мирних переговорах – Bloomberg
Кремль не бачить великих шансів на прорив у мирних переговорах – Bloomberg
У Молдові стався блекаут
У Молдові стався блекаут

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua