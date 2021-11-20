На Черкащині через сильний вітер без світла залишилися 10 населених пунктів

Сильний вітер виривав дерева з корінням та пошкодив лінії

Внаслідок поривів вітру були відключені об’єкти електричних мереж та порушено електропостачання

Через сильний вітер у Черкаській області без світла залишилось 10 населених пунктів, передає пресслужба ДСНС Черкаської області.

Як повідомили рятувальники, 20 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) та спрацювання систем захисту були відключені об’єкти електричних мереж та порушено електропостачання 10 населених пунктів в Черкаському та Золотоніському районах (з них чотири частково).

Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади Обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошено штормове попередження через сильний вітер. Попередження було винесено для західних областей країни.

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Також у вихідні в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це інформує Український гідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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