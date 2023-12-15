У Маріуполі спалахнула пожежа на місці базування окупантів

У Маріуполі було чутно потужні вибухи

У місті палає бетонний завод

Увечері 14 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

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«Було чутно потужні вибухи. За ПортСіті щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги», – йдеться в повідомленні.

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За повідомленнями місцевого каналу TV7, звук вибуху був дуже потужним і в деяких мешканців тремтіли вікна.

За даними телеканалу, попередньо, пожежа спалахнула на бетонному заводі, де дислокувалися російські окупанти.

Нагадаємо, у Росії намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі «Роснєфті» у Воронежі 12 грудня та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах.

Раніше в окупованій Макіївці пролунав вибух та спалахнула потужна пожежа.

Як повідомлялося, увечері 6 грудня у тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух.