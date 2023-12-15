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У Маріуполі спалахнула пожежа на місці базування окупантів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Маріуполі спалахнула пожежа на місці базування окупантів
У Маріуполі було чутно потужні вибухи
фото з відкритих джерел

У місті палає бетонний завод

Увечері 14 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомила Маріупольська міська рада. 

«Було чутно потужні вибухи. За ПортСіті щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги», – йдеться в повідомленні.

За повідомленнями місцевого каналу TV7, звук вибуху був дуже потужним і в деяких мешканців тремтіли вікна.

За даними телеканалу, попередньо, пожежа спалахнула на бетонному заводі, де дислокувалися російські окупанти.

Нагадаємо, у Росії намагаються приховати факт диверсії на нафтобазі «Роснєфті» у Воронежі 12 грудня та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах. 

Раніше в окупованій Макіївці пролунав вибух та спалахнула потужна пожежа.

Як повідомлялося, увечері 6 грудня у тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух. 

Теги: Маріуполь окупанти пожежа

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