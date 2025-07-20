Українські військові просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту – ISW

Окупанти заявили про свої успіхи на фронті, але аналітики Інституту їх не підтвердили

Українські військові просунулися на Покровському напрямку. Як інформує «Главком», про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що підрозділи ЗСУ просунулися в північній частині села Миколаївка, на північний схід від Покровська.

При цьому в ISW звернули увагу, що окупанти повідомляли про нібито просування на захід від Новоекономічного. Але, як підкреслили аналітики, підтвердження цим успіхам росіян немає.

В Інституті деталізували, що на Покровському напрямку у окупантів воюють підрозділи російського загону «Тайфун» 506-го мотострілецького полку, а також оператори безпілотників російської групи AirNomads.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді під час виступу на міжнародній конференції Landeuro у німецькому Вісбадені заявив, що підстав для швидкого завершення бойових дій в Україні наразі немає.

Також німецький генерал, голова ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг стверджує, що російські терористи планують запускати по Україні одночасно до 2000 дронів.