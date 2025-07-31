Зеленський про ситуацію в Часовому Яру: українські підрозділи захищають позиції

Зеленський: Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт, особливо Покровський напрямок – позиції наші підрозділи все тримають. Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта», – йдеться у заяві.

Також президент прокоментував заяву міноборони РФ про повну окупацію міста Часів Яр: «Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо. І це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок – дуже важливий».

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов спростував фейк про захоплення міста Часів Яр Донецької області росіянами. Раніше міноборони РФ заявило про повну окупацію міста Часів Яр. Мапа DeepState на цей момент показує, що південну частину міста росіяни не контролюють.