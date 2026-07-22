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Втратила ногу через удар РФ. 10-річна одеситка станцювала на головній площі Нью-Йорка (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олександра Паскаль підкорила
фото: Іnstagram.com/paskals2016

Олександра Паскаль попри втрату кінцівки повернулася до художньої гімнастики

Юна українська гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу через ракетний удар по Одещині, станцювала у центрі Нью-Йорка. Про це пише «Главком» із посиланням на відео очевидиці виступу дівчинки.

Олександра Паскаль вийшла на головну площу Нью-Йорка – Таймс-сквер, де виконала «Танець свободи». За виступом гімнастки слідкували українці та місцеві мешканці, які проходили повз. На відео можна спостерігати за танцем Олександри, де вона виконує різні гімнастичні елементи, які поєднуються в танок. Під час виступу дівчинку підтримували глядачі з прапорами України в руках.

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Одна з глядачок цього перформансу, юристка з України Галина Передерій, розповіла про свої емоції від перегляду номера Олександри Паскаль.

«У 2022 році Саша втратила ногу через російський ракетний удар по Одещині. Але сьогодні вона стояла перед світом не як жертва війни, а як символ сили, мужності та незламності. Сльози на очах… І одне питання: де наша людяність? Де наша любов? Ми не можемо звикнути до війни. Не можемо бути байдужими. Якщо ця маленька дівчинка знайшла в собі сили вийти на сцену і показати світу правду, ми також можемо зробити свій крок. Говорити. Виходити. Підтримувати. Нагадувати світу, що Україна бореться. У нас одна біль. Одна боротьба. І тільки разом ми сильні», – йдеться у дописі.

Олександра Паскаль виконала у центрі Нью-Йорка «Танець свободи»
Олександра Паскаль виконала у центрі Нью-Йорка «Танець свободи»
фото: Іnstagram.com/paskals2016

Як відомо, нині Олександра Пакскаль перебуває у міжнародному турне Dance of Freedom, в межах якого вона виступить у Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У Парижі та Нью-Йорку відбулися перші зупинки гімнастки, де вона виконала Dance of Freedom («Танець свободи») та відвідала різні заходи й зустрічі.

Олександра Паскаль станцювала у центрі Нью-Йорка
Олександра Паскаль станцювала у центрі Нью-Йорка
фото: Іnstagram.com/paskals2016

Як розповідав «Главком», цьогоріч Олександра Паскаль здобула золото  наміжнародному турнірі Carla's Rhythmic Cup у Румунії. У травні 2022 року шестирічна Саша разом із мамою потрапила під ракетний удар по Затоці на Одещині. Внаслідок обстрілу дівчинці ампутували ногу, рука також отримала серйозні поранення. На реабілітацію родина виїхала до Австрії, де Олександрі виготовили біонічний протез. Вже за кілька місяців вона заново навчилася ходити і повернулася до тренувань з художньої гімнастики.

Також повідомлялося, донецький «Шахтар» підняв чемпіонський титул разом із 10-річною гімнасткою Олександрою Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російської ракетної атаки в травні 2022 року. Юна гімнастка пройшла чемпіонським коридором для футболістів і персоналу вітчизняного гранда.

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Теги: художня гімнастика діти війна Нью-Йорк поранення відео українці за кордоном

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