Російська гімнастка, яка мітингувала зі «Z» на одязі, потрапила до заявки Чемпіонату Європи

У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни

Жіночий Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться 13-16 серпня у Хорватії

Одіозна олімпійська чемпіонка росіянка Вікторія Лістунова потрапила до заявки Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Про це у інформує «Главком».

Жіночий Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться 13-16 серпня у Хорватії.

У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни. Лістунова також в Instagram поширювала пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України. 21-річна Вікторія Лістунова є олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи.

Як повідомлялося, дев'ять країн ЄС звернулися до Європейської комісії з пропозицією виключити Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та міжнародні федерації, які допускають росіян та білорусів на міжнародні змагання, із програм фінансування Євросоюзу.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.