Ірану не вдалося залякати Україну. Сибіга виступив із заявою

Сибіга звинуватив Іран у співучасті у війні проти України

Міністр закордонних справ заявив, що Тегеран не має права видавати себе за жертву після років військової підтримки Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на погрози Ірану, заявивши, що Тегеран є безпосереднім співучасником російської агресії проти України. За його словами, міжнародна спільнота має дати рішучу оцінку діям іранського режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.

«Погрози Ірану є невиправданими та безпідставними. Режим у Тегерані є прямим співучасником російської агресії проти України, підживлюючи злочинну війну Москви зброєю, яка вбиває українців із 2022 року», – наголосив Сибіга.

Міністр також закликав іранський режим припинити вдавати жертву та не виправдовувати свої погрози «абсурдними посиланнями» на Статут ООН.

«Своїми заявами Іран також намагається відвернути увагу світової спільноти від терору Росії проти цивільного судноплавства в Чорному морі, який загрожує світовій продовольчій безпеці», – пояснив глава МЗС.

За словами Сибіги, такі спроби приречені на провал. Дипломат також повідомив, що російські атаки на свободу мореплавства стануть головною темою екстреного засідання Ради Безпеки ООН, яке відбудеться 27 липня. «Ми очікуємо рішучої реакції міжнародної спільноти», – підсумував міністр.

Нагадаємо, 26 липня Міністерство закордонних справ Ірану публічно звинуватило Україну в атаці на нібито комерційне судно в Каспійському морі. У Тегерані стверджують, що внаслідок удару загинув один моряк, ще один отримав поранення.